«Абха»
Эта команда не столь продуктивно провела предыдущий сезон. «Абха» завершила его лишь на 12 месте в турнирной таблице.
Летом команда провела два контрольных поединка. В них «Абха» по разу победила и сыграла вничью.
Последний спарринг принес команде викторию. В контрольной встрече был уверенно обыгран «Сирьян» (2:0).
Матчи с «Аль-Хилялем» для команды традиционно складываются неудачно. Три последних очных поединка завершились поражениями.
«Абха» уж точно будет действовать вторым номером. Главной задачей будет сдерживание атак соперника.
«Аль-Хиляль»
Эта команда уже активно проводит официальные поединки. «Аль-Хиляль» уже вышел в финал Кубка арабских чемпионов.
В полуфинале турнира был обыгран «Аль-Шабаб» (3:1). Причем один из мячей в той встрече на счету экс-зенитовца Малкома.
Да и вообще, «Аль-Хиляль» смотрится очень выгодно. Команда вполне способна и наверняка будет бороться за чемпионский титул.
Отлично вписались в игру команды центрбек Калиду Кулибали и полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Опытные мастера явно помогут «Аль-Хилялю».
И уж точно «Аль-Хиляль» постарается стартовать в чемпионате с уверенной победы. Все ресурсы для этого у команды есть.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляль» предлагают — 1.41.
На викторию «Абхи» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.80.
Наш прогноз — Фора «Аль-Хиляль» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.