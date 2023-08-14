«Абха» сыграет на своем поле с «Аль-Хилялям» в рамках 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «Абха» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Абха»

Эта команда не столь продуктивно провела предыдущий сезон. «Абха» завершила его лишь на 12 месте в турнирной таблице.

Летом команда провела два контрольных поединка. В них «Абха» по разу победила и сыграла вничью.

Последний спарринг принес команде викторию. В контрольной встрече был уверенно обыгран «Сирьян» (2:0).

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Матчи с «Аль-Хилялем» для команды традиционно складываются неудачно. Три последних очных поединка завершились поражениями.

«Абха» уж точно будет действовать вторым номером. Главной задачей будет сдерживание атак соперника.

«Аль-Хиляль»

Эта команда уже активно проводит официальные поединки. «Аль-Хиляль» уже вышел в финал Кубка арабских чемпионов.

В полуфинале турнира был обыгран «Аль-Шабаб» (3:1). Причем один из мячей в той встрече на счету экс-зенитовца Малкома.

Да и вообще, «Аль-Хиляль» смотрится очень выгодно. Команда вполне способна и наверняка будет бороться за чемпионский титул.

Отлично вписались в игру команды центрбек Калиду Кулибали и полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Опытные мастера явно помогут «Аль-Хилялю».

И уж точно «Аль-Хиляль» постарается стартовать в чемпионате с уверенной победы. Все ресурсы для этого у команды есть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляль» предлагают — 1.41.

На викторию «Абхи» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.80.

Гости на голову сильнее «Абхи» , и уж точно постараются стартовать как можно увереннее.

Наш прогноз — Фора «Аль-Хиляль» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.