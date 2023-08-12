В субботу, 12 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Брайтон» на своем поле сыграет против «Лутон Таун». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Брайтон» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Команда минувший сезон провела достаточно неплохо. «Брайтон» занял высокое для себя шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Главным бичом «чаек» остаются слабоватые тылы. В 38 матчах прошедшего чемпионата в воротах команды побывало 53 мяча.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 1.335.409.00Бонус$9500

Очень кстати может прийтись подписание опытнейшего Джеймса Милнера. Ветеран еще вполне способен помочь команде.

Все прогнозы на АПЛ

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что такая форма не может радовать его фанатов.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании. По его итогам клуб занял третье место и не вышел в АПЛ напрямую.

Поэтому команде пришлось сыграть стыковые матчи за право сыграть в элитном дивизионе. В них она по сумме двух игр со счетом 3:2 одолела «Сандерленд» и по пенальти в финале «Ковентри».

В межсезонье «Шляпники» провели шесть товарищеских встреч, в которых одержали только три победы, а своем последнем спарринге переиграл немецкий «Бохум» (3:1).

В последних пяти поединках, которые были контрольными, коллектив выиграл лишь дважды при одном поражении, а значит у него примерно такая же форма, как и у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,30. Успех «Лутона» оценивается в 9,40, ничья — в 5,50.

В семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,97.

Еще один вариант ставки — «Брайтон» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,89, ведь хозяева — явный фаворит матча и при этом в трех из пяти последних их матчей было забито больше 2,5 голов.