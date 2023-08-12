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    Как начнет новый сезон «Брайтон»?

    «Брайтон» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Лутон Таун»
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    «Брайтон» — фаворит матча
    В субботу, 12 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Брайтон» на своем поле сыграет против «Лутон Таун». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Брайтон» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Августа 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Лутон Таун Лутон Таун
  • Лутон
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    «Брайтон»

    Команда минувший сезон провела достаточно неплохо. «Брайтон» занял высокое для себя шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Главным бичом «чаек» остаются слабоватые тылы. В 38 матчах прошедшего чемпионата в воротах команды побывало 53 мяча.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Лутон Таун

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    Очень кстати может прийтись подписание опытнейшего Джеймса Милнера. Ветеран еще вполне способен помочь команде.

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    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что такая форма не может радовать его фанатов.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании. По его итогам клуб занял третье место и не вышел в АПЛ напрямую.

    Поэтому команде пришлось сыграть стыковые матчи за право сыграть в элитном дивизионе. В них она по сумме двух игр со счетом 3:2 одолела «Сандерленд» и по пенальти в финале «Ковентри».

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    • В межсезонье «Шляпники» провели шесть товарищеских встреч, в которых одержали только три победы, а своем последнем спарринге переиграл немецкий «Бохум» (3:1).

    В последних пяти поединках, которые были контрольными, коллектив выиграл лишь дважды при одном поражении, а значит у него примерно такая же форма, как и у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,30. Успех «Лутона» оценивается в 9,40, ничья — в 5,50.

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    В семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,97.

    Еще один вариант ставки — «Брайтон» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,89, ведь хозяева — явный фаворит матча и при этом в трех из пяти последних их матчей было забито больше 2,5 голов.

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    «Брайтон» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. Как начнет новый сезон «Брайтон»?
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