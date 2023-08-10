В четверг, 10 августа «Славия» на своем поле сыграет против команды «Днепр-1». Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало — в 20:00 (мск). «Славия» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

«Славия» — обладатель Кубка Чехии, команда миновала первые два раунда квалификации еврокубков и получила прямую путевку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы.

Пражская команда в прошлом еврокубковом сезоне добралась до групповой стадии Лиги конференций. В квалификации этого турнира «Славия» смогла пройти гибралтарский «Сент-Джозефс» (11:0 — по сумме двух матчей), греческий «Панатинаикос» (3:1) и польский «Ракув» (3:2 — победа в дополнительное время).

В групповой стадии «Славии» составили компанию турецкий «Сивасспор», румынский ЧФР и «Балкани» из Косово.

Стартовал новый розыгрыш чемпионата Чехии. «Славия» идет в лидерах и делит первую строчку с пражской «Спартой». В 3-х матчах оба клуба одержали по 3 победы, набрав по 9 очков.

«Днепр-1»

«Днепр-1» успешно стартовал в чемпионате Украины. Во втором туре турнира команда оказалась сильнее клуба «Полесье Житомир» (2:1). Матч первого игрового дня «Днепр-1» перенес. Это должна была состоятся игра с полтавской «Ворсклой».

Матч 3-го тура украинского первенства «Днепр-1» проведет на выезде против команды «Минай», в воскресенье, 13 августа.

«Днепр-1» оказался в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. На предыдущей стадии украинский клуб уступил греческому «Панатинаикосу» (5:3).

В летнее межсезонье «Днепр-1» провел пять товарищеских матчей и не проиграл ни одной встречи: 4 победы и 1 ничья. В игре с «Кривбасом» была зафиксирована ничья (2:2). А еще были обыграны «Рух» (4:0), «Металлист» (1:0), «Минай» (4:0) и «Хуст» (4:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Славия» можно поставить за 1.48, ничью оценивают в 4.91. А на победу «Днепр-1» — 7.26.

Прогноз: Интересная пара команд, в матче которого можно увидеть яркую и зрелищную игру с забитыми мячами.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.