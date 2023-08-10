В четверг, 10 августа «Сепси» на своём поле сыграет против «Актобе». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Сепси» — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сепси»

В прошлом отборочном раунде Лиги конференций румынский клуб «Сепси» одержал победу над болгарским коллективом ЦСКА (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

«Сепси» получил путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций, как обладатель Кубка Румынии.

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В чемпионате Румынии «Сепси» входи в топ-3 после 4 сыгранных туров. В активе участника Лиги конференций — 8 набранных очков. В последней игре «Сепси» обменялся голами с командой «Оцелул» (1:1).

«Актобе»

«Актобе» стартовал в Лиге конференций со 2-го отборочного раунда. На этой стадии клуб из Казахстана одолел «Торпедо» Кутаиси в двухматчевой дуэли (1:2 — проигрыш дома и 4:1 — победа в гостях).

В последней игре чемпионата Казахстана «Сепси» переиграл «Кайрат» (4:2) и набрал 38 очков.

В турнирной таблице внутреннего первенства «Актобе» занимает третье место. Выше расположился дуэт лидеров: «Ордабасы» и «Астана».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Сепси» можно поставить за 1.72, ничью оценивают в 3.68. А на победу «Актобе» — 4.91.

Прогноз: В этом матче может пройзойти все что угодно. Наш выбор казахстанская команда не проиграет в этом матче.

Ставка: Фора «Актобе» (0) с коэффициентом 3.46.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.