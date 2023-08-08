Колумбия (жен)
Эта команда выиграла свою группу. Колумбийки набрали 6 очков, в итоге опередив женские сборные Марокко, Германии и Южной Кореи.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В трех матчах группового этапа пропущено всего 2 мяча.
А вот предыдущий поединок колумбийки провели неудачно. Колумбия (жен) с минимальным счетом уступила марокканкам.
До того команда переиграла сильных немок (2:1). С кореянками также получилось весьма успешно — победа со счетом 2:0.
В этом поединке номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Плюс ко всему, южноамериканки наверняка прибавят в атаке.
Ямайка (жен)
Женская сборная Ямайки также выступает вполне прилично. Вот только в своем квартете команда заняла 2 место, пропустив вперед француженок.
В трех турах группового этапа Ямайка (жен) набрала 5 очков. Причем команда еще не пропускала в свои ворота.
В предыдущем туре Ямайка (жен) смогла добыть важнейшую ничью. Команда не дала себя обыграть мощным бразильянкам.
Номинальные гости в этой встрече явно постараются сыграть вторым номером. Контратаки в их исполнении смотрятся весьма симпатично.
Нет сомнений, что в этой встрече Ямайка (жен) будет рассчитывать на надежность собственных тылов. Вот только с реализацией у команды имеются заметные сложности.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии (жен) предлагают — 2.10.
На викторию Ямайки (жен) дают — 3.80, ничья оценена — в 3.25.
Наш прогноз — Проход Ямайки (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.