Колумбия (жен) сыграет на своем поле с Ямайкой (жен) в рамках 1/8 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 8 августа, начало — в 11:00 мск. Колумбия (жен) — Ямайка (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия (жен)

Эта команда выиграла свою группу. Колумбийки набрали 6 очков, в итоге опередив женские сборные Марокко, Германии и Южной Кореи.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В трех матчах группового этапа пропущено всего 2 мяча.

А вот предыдущий поединок колумбийки провели неудачно. Колумбия (жен) с минимальным счетом уступила марокканкам.

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До того команда переиграла сильных немок (2:1). С кореянками также получилось весьма успешно — победа со счетом 2:0.

В этом поединке номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Плюс ко всему, южноамериканки наверняка прибавят в атаке.

Ямайка (жен)

Женская сборная Ямайки также выступает вполне прилично. Вот только в своем квартете команда заняла 2 место, пропустив вперед француженок.

В трех турах группового этапа Ямайка (жен) набрала 5 очков. Причем команда еще не пропускала в свои ворота.

В предыдущем туре Ямайка (жен) смогла добыть важнейшую ничью. Команда не дала себя обыграть мощным бразильянкам.

Номинальные гости в этой встрече явно постараются сыграть вторым номером. Контратаки в их исполнении смотрятся весьма симпатично.

Нет сомнений, что в этой встрече Ямайка (жен) будет рассчитывать на надежность собственных тылов. Вот только с реализацией у команды имеются заметные сложности.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии (жен) предлагают — 2.10.

На викторию Ямайки (жен) дают — 3.80, ничья оценена — в 3.25.

Оборона женской сборной Ямайки действует весьма надежно , что вполне может стать решающим фактором их прохода в следующий раунд.

Наш прогноз — Проход Ямайки (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.