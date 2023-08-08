ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    ОскарПоучительная история Оскара. Как экс-звезда «Челси» пожертвовал своей карьерой ради миллионов в Китае «Арсенал» — «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Арсенал» (1:1; 1:4 по пен) . Онлайн ЦСКА — «Локомотив»Время избавляться от Дзюбы. ЦСКА блестяще сыграл на слабых местах «Локо»
  • 21:03
    • Гол Грулева помог «Динамо» одержать победу над «Зенитом»
  • 22:30
    • «Ахмат» в гостях обыграл «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:16
    • «Арсенал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии
  • 14:39
    • Бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в возрасте 41-го года
    Все новости спорта

    Колумбийки забьют, но отправятся домой

    Колумбия (жен) — Ямайка (жен). Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, женский чемпионат мира, 8 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Прогноз и ставки на Колумбия (жен) — Ямайка (жен)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная Колумбии
    Колумбия (жен) сыграет на своем поле с Ямайкой (жен) в рамках 1/8 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 8 августа, начало — в 11:00 мск. Колумбия (жен) — Ямайка (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Колумбия (жен)

    Эта команда выиграла свою группу. Колумбийки набрали 6 очков, в итоге опередив женские сборные Марокко, Германии и Южной Кореи.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В трех матчах группового этапа пропущено всего 2 мяча.

    А вот предыдущий поединок колумбийки провели неудачно. Колумбия (жен) с минимальным счетом уступила марокканкам.

    Все прогнозы на футбол

    До того команда переиграла сильных немок (2:1). С кореянками также получилось весьма успешно — победа со счетом 2:0.

    В этом поединке номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Плюс ко всему, южноамериканки наверняка прибавят в атаке.

    Ямайка (жен)

    Женская сборная Ямайки также выступает вполне прилично. Вот только в своем квартете команда заняла 2 место, пропустив вперед француженок.

    В трех турах группового этапа Ямайка (жен) набрала 5 очков. Причем команда еще не пропускала в свои ворота.

  • Время избавляться от Дзюбы. ЦСКА блестяще сыграл на слабых местах «Локо»
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Локомотива» в столичном дерби
  • Сегодня

    • В предыдущем туре Ямайка (жен) смогла добыть важнейшую ничью. Команда не дала себя обыграть мощным бразильянкам.

    Номинальные гости в этой встрече явно постараются сыграть вторым номером. Контратаки в их исполнении смотрятся весьма симпатично.

    Нет сомнений, что в этой встрече Ямайка (жен) будет рассчитывать на надежность собственных тылов. Вот только с реализацией у команды имеются заметные сложности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии (жен) предлагают — 2.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Ямайки (жен) дают — 3.80, ничья оценена — в 3.25.

    Оборона женской сборной Ямайки действует весьма надежно, что вполне может стать решающим фактором их прохода в следующий раунд.

    Наш прогноз — Проход Ямайки (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Грикспор — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Крузейро — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Нигерия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Дания (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Паневежис — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 7 августа
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Гетеборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Мальме — Хальмстад
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Колумбия (жен) — Ямайка (жен): прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. Колумбийки забьют, но отправятся домой
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры