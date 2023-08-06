В очередном матче 17-го тура чемпионата Норвегии «Одд» на своем поле сыграет против «Стабека». Начало встречи — 6 августа в 18:00 по московскому времени. «Одд» — «Стабек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Одд»

«Одд» сейчас является середняком норвежского чемпионата. Команда из города Шиен расположилась на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. В 17-ми матчах первенства «Одд» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

К крайнему туру против «Русенборга» эта команда подходила после двух побед подряд. «Одд» разгромил на выезде «Олесунн» (3:0), а затем дома сломил сопротивление «Волеренги» (2:1).

Матч против «Русенборга» начался для коллектива Пола Арне Йохансена очень удачно. Уже к 10-й минуте «Одд» дважды забил в ворота хозяев и казалось, что дело сделано.

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Однако во втором тайме все перевернулось с ног на голову. На 47-й минуте «Русенборг» сократил отставание, а еще через 16 минут сравнял счет. Но на этом проблемы для «Одда» не закончились. На 65-й минуте гости остались в меньшинстве и не смогли удержать даже ничью, пропустив затем еще один мяч на 72-й минуте. Обидное поражение — 2:3.

«Стабек»

«Стабек» — 12-й в таблице после 16-ти сыгранных матчей. От зоны стыковых матчей команду отделяют 3 очка, от прямого вылета — 5. Сейчас на счету «синих» 16 очков с общей разницей забитых и пропущенных мячей 17:25.

Коллектива Ларса Бохинена слабо проявляет себя в атаке. Меньше «Стабека» забили только две команды — «Хёугесунн» (15) и «Олесунн» (12).

«Синие» не побеждают в чемпионате на протяжении 8-ми матчей подряд. Последний раз эта команда праздновала успех 29 мая в матче 8-го тура против «Волеренги» (2:1). С тех пор «Стабек» два раза сыграл вничью и в 6-ти матчах уступил.

В трех крайних турах команда Бохинена также проиграла. «Стабек» не смог заработать ни одного бала в матчах с «Викингом» (0:1), «Хам-Камом» (2:3) и «Мольде» (0:1) соответственно.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Одду». На победу хозяев поля предлагают поставить с коэффициентом 2.13.

Триумф «Стабека» оценивается с коэффициентом 3.40, на ничью дают 3.45.

«Стабек» редко радует своих болельщиков забитыми мячами. В 4-х из 5-ти последних матчах команда не смогла оформить ни одного гола.

Наш прогноз и ставка — ИТМ2 (0,5) с коэффициентом 2.85.

Еще один вариант для ставки — Победа «Одда» с коэффициентом 2.13.