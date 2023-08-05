«Шинник» и «Химки» сыграют в рамках 4-го тура российской Первой лиги. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Команда далеко не лучшим образом начала новый сезон Первой лиги, занимая лишь 12-е место в таблице с 3 очками в активе. У «Шинника» есть довольно много проблем. Да и к тому же предстоящий матч с «Химками» будет не таким простым, подмосковная команда приедет голодной до побед.

«Шинник» начал новый сезон с двух поражений подряд. Сначала ярославская команда проиграла «СКА-Хабаровску» (0:2), пропустив по одному голу в каждом тайме.

Коэффициенты матча Шинник — Химки 1X2Новым игрокам 3.553.502.05Бонус$9500

После этого «Шинник» уступил «Соколу» (2:3), по сути не имея шансов зацепиться за результат, ведь ярославцы проигрывали на протяжении всего матча. Уже в 3-м туре «Шинник» обыграл «Волгарь» (2:1), дав нанести сопернику только 2 удара в створ.

Прогнозы на ФНЛ

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Шинник» еще ни разу не выигрывал у «Химок». За этот период команда проиграла 4 раза и лишь однажды сыграла вничью.

«Химки»

Команда провалилась в прошлом сезоне РПЛ, и проваливается уже в Первой лиге. Хоть главный тренер «Химок» Андрей Талалаев и говорит, что такой результат они ожидали и все идет по плану, проблемы команды видно всем.

«Химки» также как и «Шинник» уступил в первых двух турах, проиграв сначала «Тюмени» (1:3), а затем московскому «Торпедо» (1:2). Примечательно, что в матче с торпедовцами «Химки» могли сыграть вничью, но пропустили 2-й гол в самой концовке встречи.

Уже в 3-м туре команда Андрея Талалаева наконец-то набрала очки. В матче против «Нефтехимика» «Химки» победили со счетом 1:0. Победный гол забили на 87-й минуте с пенальти.

Команда способна выкарабкаться из ямы, но для этого нужна уверенность в своих действиях, которой не чувствуется от игроков «Химок». Команда словно не знает, что делать. Матч против «Шинника» покажет, насколько это предположение верно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Химок» предлагают поставить за 2.05.

На викторию «Шинника» дают 3.55, ничья оценена в 3.50.

Обе команды находятся не в лучшей форме, но именно «Шинник» может попытаться продавить соперника. Может повлиять и фактор своего поля.

Поставим на фору «Шинника» 0 за 2.55.

Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют за 1.83.