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    «Химки» вновь оступятся?

    «Шинник» — «Химки». Ставки (к. 2.55) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 августа 2023 года

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    «Химки»
    «Шинник» и «Химки» сыграют в рамках 4-го тура российской Первой лиги. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Августа 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Шинник»

    Команда далеко не лучшим образом начала новый сезон Первой лиги, занимая лишь 12-е место в таблице с 3 очками в активе. У «Шинника» есть довольно много проблем. Да и к тому же предстоящий матч с «Химками» будет не таким простым, подмосковная команда приедет голодной до побед.

    «Шинник» начал новый сезон с двух поражений подряд. Сначала ярославская команда проиграла «СКА-Хабаровску» (0:2), пропустив по одному голу в каждом тайме.

    Коэффициенты матча Шинник — Химки

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  • 3.553.502.05Бонус$9500
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    После этого «Шинник» уступил «Соколу» (2:3), по сути не имея шансов зацепиться за результат, ведь ярославцы проигрывали на протяжении всего матча. Уже в 3-м туре «Шинник» обыграл «Волгарь» (2:1), дав нанести сопернику только 2 удара в створ.

    Прогнозы на ФНЛ

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Шинник» еще ни разу не выигрывал у «Химок». За этот период команда проиграла 4 раза и лишь однажды сыграла вничью.

    «Химки»

    Команда провалилась в прошлом сезоне РПЛ, и проваливается уже в Первой лиге. Хоть главный тренер «Химок» Андрей Талалаев и говорит, что такой результат они ожидали и все идет по плану, проблемы команды видно всем.

    «Химки» также как и «Шинник» уступил в первых двух турах, проиграв сначала «Тюмени» (1:3), а затем московскому «Торпедо» (1:2). Примечательно, что в матче с торпедовцами «Химки» могли сыграть вничью, но пропустили 2-й гол в самой концовке встречи.

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    • Уже в 3-м туре команда Андрея Талалаева наконец-то набрала очки. В матче против «Нефтехимика» «Химки» победили со счетом 1:0. Победный гол забили на 87-й минуте с пенальти.

    Команда способна выкарабкаться из ямы, но для этого нужна уверенность в своих действиях, которой не чувствуется от игроков «Химок». Команда словно не знает, что делать. Матч против «Шинника» покажет, насколько это предположение верно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Химок» предлагают поставить за 2.05.

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    На викторию «Шинника» дают 3.55, ничья оценена в 3.50.

    Обе команды находятся не в лучшей форме, но именно «Шинник» может попытаться продавить соперника. Может повлиять и фактор своего поля.

    Поставим на фору «Шинника» 0 за 2.55.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют за 1.83.

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    «Шинник» — «Химки»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. «Химки» вновь оступятся?
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