Ямайка (жен) сыграет на своем поле с Бразилией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 2 августа, начало — в 13:00 мск. Ямайка (жен) — Бразилия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ямайка (жен)

Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Перед заключительным туром группового этапа ямайки находятся на 2 месте.

Сборная Ямайки (жен) набрала 4 очка. Причем столько же набрала и лидирующая женская сборная Франции.

В своем последнем поединке Ямайка (жен) добыла викторию. Ямайки минимально переиграли женскую сборную Панамы.

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До того Ямайка (жен) расписала сухую мировую с француженками. Ямайки не пропускают, однако соперник по последнему туру уж больно мощный…

В этом поединке команда наверняка будет пытаться сдержать атаки соперниц. Ямайкам хватит и ничьей, вот только добыть ее будет крайне сложной задачей.

Бразилия (жен)

Эта команда по итогам двух туров набрала лишь 3 очка. Впрочем, при определенных раскладах бразильянкам может хватить и ничьей в заключительном туре.

Вот только вряд ли бразильянки будут рассчитывать на кого-то. Бразилия (жен) прекрасно атакует, плюс наверняка соберет остатки мотивации на решающий для себя матч.

Свой последний поединок Бразилия (жен) крайне неудачно. Поражение от француженок вышло обидным (1:2).

До того Бразилия (жен) разнесла в щепки оборону женской сборной Панамы. Бразильянки забили четыре безответных мяча в ворота соперниц.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости будут атаковать с первых минут встречи. Бразильянкам нужно побеждать, дабы проходить в плей-офф.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (жен) предлагают — 1.23.

На викторию Ямайки (жен) дают — 15.00, ничья оценена — в 6.72.

Бразильянки прекрасно атакуют , и наверняка уверенно расправятся с более скромным оппонентом.

Наш прогноз — Фора Бразилии (жен) -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.