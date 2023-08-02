Ямайка (жен)
Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Перед заключительным туром группового этапа ямайки находятся на 2 месте.
Сборная Ямайки (жен) набрала 4 очка. Причем столько же набрала и лидирующая женская сборная Франции.
В своем последнем поединке Ямайка (жен) добыла викторию. Ямайки минимально переиграли женскую сборную Панамы.
До того Ямайка (жен) расписала сухую мировую с француженками. Ямайки не пропускают, однако соперник по последнему туру уж больно мощный…
В этом поединке команда наверняка будет пытаться сдержать атаки соперниц. Ямайкам хватит и ничьей, вот только добыть ее будет крайне сложной задачей.
Бразилия (жен)
Эта команда по итогам двух туров набрала лишь 3 очка. Впрочем, при определенных раскладах бразильянкам может хватить и ничьей в заключительном туре.
Вот только вряд ли бразильянки будут рассчитывать на кого-то. Бразилия (жен) прекрасно атакует, плюс наверняка соберет остатки мотивации на решающий для себя матч.
Свой последний поединок Бразилия (жен) крайне неудачно. Поражение от француженок вышло обидным (1:2).
До того Бразилия (жен) разнесла в щепки оборону женской сборной Панамы. Бразильянки забили четыре безответных мяча в ворота соперниц.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости будут атаковать с первых минут встречи. Бразильянкам нужно побеждать, дабы проходить в плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (жен) предлагают — 1.23.
На викторию Ямайки (жен) дают — 15.00, ничья оценена — в 6.72.
Наш прогноз — Фора Бразилии (жен) -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.