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    Станет ли «Флора» лидером эстонской лиги?

    «Флора» — «Вапрус». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 28 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Флора» — «Вапрус»
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    «Флора» — фаворит матча
    В пятницу, 28 июля, в 23 туре чемпионата Эстонии по футболу «Флора» на стадионе «А. Ле Кок Арена» сыграет с «Вапрусом». Начало встречи — в 19:00 по мск. «Флора» — «Вапрус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 28 Июля 2023 года
    Флора Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Флора Таллин 19:00 Вапрус Вапрус
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    «Флора»

    Чемпион Эстонии «Флора» еще недавно лидировал. Сейчас коллектив из Таллина идет вторым и отстает от конкурента «Левадии» на один балл.

    В минувшем 21 туре эстонского первенства «Флора» потерпела поражение от «Транса» (1:4). Такая игра и результаты не позволяют клубу рассчитывать на титул.

    Также недавно команда вылетела из Лиги чемпионов после первого раунда в квалификации, где ее выбил из борьбы польский «Ракув», который дважды победил с общим счетом 4:0.

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    В последних четырех поединках коллектив не знает побед, а в последних трех матчах он проиграл, так что его форма откровенно провальная.

    «Вапрус»

    В чемпионате Эстонии «Вапрус» находится как раз за соперником и занимает третье место. Отрыв от четвертой нееврокубковой позиции — всего один балл.

    Таким образом, клуб в случае победы не обойдет соперника, но точно останется в зоне еврокубков, поэтому ему важно как минимум не проиграть.

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  • 25/07/2023

    • В своем последнем матче команда сыграла вничью с результатом 1:1. На выезде она избежала поражения в концовке игры.

    В последних четырех поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что способен по крайней мере не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Флору», коэффициент на победу которой равен 1,20. Успех «Вапруса» оценивается в 10,43, ничья — в 5,93.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

    Еще один вариант ставки — «Вапрус» не проиграет за 3,86, ведь четырех последних матчах гости не знают поражений.

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    «Флора» — «Вапрус»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Флора» лидером эстонской лиги?
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