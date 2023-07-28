В пятницу, 28 июля, в 23 туре чемпионата Эстонии по футболу «Флора» на стадионе «А. Ле Кок Арена» сыграет с «Вапрусом». Начало встречи — в 19:00 по мск. «Флора» — «Вапрус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флора»

Чемпион Эстонии «Флора» еще недавно лидировал. Сейчас коллектив из Таллина идет вторым и отстает от конкурента «Левадии» на один балл.

В минувшем 21 туре эстонского первенства «Флора» потерпела поражение от «Транса» (1:4). Такая игра и результаты не позволяют клубу рассчитывать на титул.

Также недавно команда вылетела из Лиги чемпионов после первого раунда в квалификации, где ее выбил из борьбы польский «Ракув», который дважды победил с общим счетом 4:0.

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В последних четырех поединках коллектив не знает побед, а в последних трех матчах он проиграл, так что его форма откровенно провальная.

«Вапрус»

В чемпионате Эстонии «Вапрус» находится как раз за соперником и занимает третье место. Отрыв от четвертой нееврокубковой позиции — всего один балл.

Таким образом, клуб в случае победы не обойдет соперника, но точно останется в зоне еврокубков, поэтому ему важно как минимум не проиграть.

В своем последнем матче команда сыграла вничью с результатом 1:1. На выезде она избежала поражения в концовке игры.

В последних четырех поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что способен по крайней мере не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Флору», коэффициент на победу которой равен 1,20. Успех «Вапруса» оценивается в 10,43, ничья — в 5,93.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

Еще один вариант ставки — «Вапрус» не проиграет за 3,86, ведь четырех последних матчах гости не знают поражений.