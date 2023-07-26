В среду, 26 июля «Ракув» на своём поле сыграет против «Карабаха». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 21:15 по московскому времени. «Ракув» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ракув»

«Ракув» выбил на первой стадии отбора Лиги чемпионов эстонскую «Флору». В первом матче чемпион Польши переиграл чемпиона Эстонии (1:0).

В ответной игре поляки уничтожили эстонцев (3:0). Таким образом «Ракув» вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Ракув» с победы стартовал в чемпионате Польши. В домашней игре действующий чемпион разгромил команду «Ягеллония Белосток» (3:0).

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В прошлом сезоне еврокубков «Ракув» остановился в шаге от группового этапа Лиги конференций. В основную сетку турнира не пустила пражская «Славия» (2:3 — проигрыш в дополнительное время). До этого «Ракув» дважды переиграл «Астану» (5:0 и 1:0) и «Спартак Трнава» (2:0 и 1:0).

«Карабах»

«Карабах» без проблем прошел в 1-м раунде Лиги чемпионов лучшую команду Гибралтара — «Линкольн» (4:0 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

До этого «скакуны» провели три контрольные игры. В первой товарищеской игре азербайджанская команды сыграла вничью с венгерским «Ференцварошом» (3:3), потом было поражение от польской «Легии» (0:2) и победа над болгарским клубом ЦСКА (1:0).

Прошлый евросезон «Карабах» может занести себе в актив, команда дошла до стадии плей-офф. Стартовала команда из Азербайджана с Лиги чемпионов, обыграв в квалификации польский «Лех» (0:1 и 5:1), швейцарский «Цюрих» (5:4 — по сумме двух встреч) и венгерский «Ференцварош» (1:1 и 3:1).

«Карабах» остановился в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в последнем отборочном раунде чешской «Виктории» (0:0 и 1:2).

Потом была основная сетка Лиги Европы. Футболисты «Карабаха» заняли третье место в квартете с немецким «Фрайбургом», французским «Нантом» и греческим «Олимпиакосом». В итоге азербайджанский клуб получил путёвку в Лигу конференций, где в 1/16 финала проиграл бельгийскому «Генту» (1:1 — по сумме двух матчей, 3:5 — поражение в серии пенальти).

Скоро стартует новый сезон в чемпионате Азербайджана. В первом туре «Карабах» сыграет против клуба «Зиря». Игра пройдет в пятницу, 4 августа.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяева. На победу «Ракува» можно поставить за 2.05, ничью оценивают в 3.34, а на победу «Карабаха» — в 3.74.

Прогноз: Сложный выбор в плане фаворита, команды примерно одного уровня. «Карабах» едет в Польшу за победой и может ее добиться, если не даст полякам раскрыться.

Ставка: Фора «Карабаха» (0) с коэффициентом 2.72.

Альтернативный прогноз: «Ракув» и «Карабах» — команды забивные, которые не любят сушить игру, особенно если это первый матч дуэли. Есть вероятность, что поляки и азербайджанцы обменяются голами.

Альтернативная ставка: Обе команды забьют с коэффициентом 2.00.