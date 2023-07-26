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    По силам ли «Клаксвику» новый успех?

    «Клаксвик» — «Хеккен». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 26 июля 2023 года

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    «Хеккен» — фаворит матча
    В среду, 26 июля «Клаксвик» на своём поле сыграет против «Хеккена». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:45 (мск). «Клаксвик» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2023 года
    Клаксвик
  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:45 Хеккен Хеккен
  • Гётеборг
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    «Клаксвик»

    Фарерский «Клаксвик» сенсационно прошел венгерский «Ференцварош» в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов после ничьей 0:0 в первой игре дома и разгрома 3:0 — в ответной игре на выезде.

    Очень успешный фарерский клуб снова выиграл чемпионат страны в прошлом сезоне. Это случилось второй раз подряд. Также он взял еще один трофей — Суперкубок Фарерских островов.

    Коэффициенты матча Клаксвик — Хеккен

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    В начале июля команда победила «ХБ Торсхавн» (2:0) и сейчас она уверенно лидирует в таблице чемпионата с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних 13 поединках во всех турнирах «Клаксвик» не знает поражений при 12 победах и только одной ничьей — в первом матче с «Ференцварошем». Так что у него хорошая форма.

    «Хеккен»

    Шведский «Хеккен» выиграл у валлийского «Нью-Сейнтс» в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов благодаря победам 3:1 дома и 2:0 на выезде.

    Гости выступают в роли второй команды чемпионата Швеции. У них 35 очков после 17 матчей (11 побед, 2 ничьи и 4 поражения).

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    • Их отставание от лидера «Эльфсборга», который сыграл на один матч меньше, составляет четыре очка. При этом третий «Мальмё» потенциально обходит «Хеккен», ведь имеет игру в запасе при равном с ним количестве очков.

    В последнем поединке коллектив потерпел поражение от «Варнамо» (0:1) в шведской лиге, чем прервал беспроигрышную серию в пять матчей (четыре победы), так что его форма вызывает вопросы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Хеккен», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Клаксвика» оценивается в 4,77, ничья — в 3,62.

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    В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,17, ведь хозяева — четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Клаксвик» — «Хеккен»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. По силам ли «Клаксвику» новый успех?
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