В среду, 26 июля «Клаксвик» на своём поле сыграет против «Хеккена». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:45 (мск). «Клаксвик» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клаксвик»

Фарерский «Клаксвик» сенсационно прошел венгерский «Ференцварош» в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов после ничьей 0:0 в первой игре дома и разгрома 3:0 — в ответной игре на выезде.

Очень успешный фарерский клуб снова выиграл чемпионат страны в прошлом сезоне. Это случилось второй раз подряд. Также он взял еще один трофей — Суперкубок Фарерских островов.

Коэффициенты матча Клаксвик — Хеккен 1X2Новым игрокам 4.903.801.72Бонус$9500

В начале июля команда победила «ХБ Торсхавн» (2:0) и сейчас она уверенно лидирует в таблице чемпионата с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последних 13 поединках во всех турнирах «Клаксвик» не знает поражений при 12 победах и только одной ничьей — в первом матче с «Ференцварошем». Так что у него хорошая форма.

«Хеккен»

Шведский «Хеккен» выиграл у валлийского «Нью-Сейнтс» в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов благодаря победам 3:1 дома и 2:0 на выезде.

Гости выступают в роли второй команды чемпионата Швеции. У них 35 очков после 17 матчей (11 побед, 2 ничьи и 4 поражения).

Их отставание от лидера «Эльфсборга», который сыграл на один матч меньше, составляет четыре очка. При этом третий «Мальмё» потенциально обходит «Хеккен», ведь имеет игру в запасе при равном с ним количестве очков.

В последнем поединке коллектив потерпел поражение от «Варнамо» (0:1) в шведской лиге, чем прервал беспроигрышную серию в пять матчей (четыре победы), так что его форма вызывает вопросы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Хеккен», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Клаксвика» оценивается в 4,77, ничья — в 3,62.

В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,17, ведь хозяева — четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.