«Кадис» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 мая, начало — в 22:00 мск. «Кадис» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

У «Кадиса» есть 4 игры в Примере, в которых нужно гарантированно набирать очки. Команда ведет борьбу за выживание в один балл над идущим на 18-м месте «Хетафе».

Клуб выиграл только две встречи из восьми последних, но набрал в целом 7 очков. Помимо победы над «Бетисом» (2:0) и «Валенсией» (2:1), команда также расписала нулевую с «Эспаньолом».

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В случае поражения в грядущем матче андалузцы рискуют опуститься в зону вылета, поэтому им крайне важно побеждать в грядущей встрече.

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Коллектив, который занимает 16-ю строчку, проиграл два последних поединка с общим счетом 1:6, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

«Вальядолид»

«Вальядолид» находится на 17-й строчке, набрав в 34-х матчах 35 очков — столько же, сколько у соперника.

Впереди у клуба невероятно жесткий отрезок, по итогам которого станет ясно, сумеет ли он остаться в элитном дивизионе.

Если судить по недавним матчам, то, скорее, нет, чем да. Поражение в грядущей встрече грозит падением в зону вылета.

Команда Пауло Пеццолано не набрала ни одного очка в четырех предыдущих матчах, проиграв «Валенсии», «Атлетико», «Райо Вальекано» и «Севилье».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кадис», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Вальядолида» оценивается в 3,42, ничья — в 3,40.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.