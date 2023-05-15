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    «Эмполи» справится с аутсайдером?

    «Сампдория» — «Эмполи». Ставки (к. 2.20) и прогноз на Серию А 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Эмполи»
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    Николо Камбьяги
    «Сампдория» примет «Эмполи» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 15 мая 21:45 мск. «Сампдория» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Мая 2023 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 21:45 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Сампдория»

    Перед этой встречей «Сампа» проиграла 3 матча подряд. Всего в активе команды уже 23 поражения в этом сезоне. Это самый высокий показатель среди всех выступающих в Серии А.

    Более того, «Сампдория» выступает в роли самой пропускающей команды турнира. У нее в активе 61 пропущенный мяч.

    Коэффициенты матча Сампдория — Эмполи

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    Серия поражений хозяев началась с крупного фиаско 0:5 в матче с «Фиорентиной». Далее было поражение дома от «Торино» со счетом 0:2 и 8 мая команда уступила на выезде «Удинезе» с тем же результатом.

    Календарь и таблица Серии А

    По итогу «сине-белые» занимают сейчас последнее место в турнирной таблице с 17 очками на счету. У них нет никаких шансов на спасение. Клуб отправится в Серию В.

    «Эмполи»

    Для гостей борьба за выживание не закончена. За 4 тура до конца сезона отрыв от зоны вылета составляет всего 8 пунктов, поэтому математически коллектив все еще имеет шансы на вылет.

    По факту «Эмполи» выиграл 2 последних матча в турнире и это дало команде видимый результат. В последних турах клуб обыграл «Болонью» (3:1) и «Салернитану» (2:1).

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    • При этом на выезде «синие» не выигрывают на протяжении семи туров — 5 поражений и две ничьи.

    В турнирной таблице команда занимает 14-е место. В ее активе 38 набранных очков.

    Прогноз и ставки

    Котировки на эту встречу говорят в пользу «Эмполи» — 3.25 и 2.20 на победу соответственно. На ничью коэффициент составляет 3.45.

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    «Эмполи» будет играть с главным аутсайдером турнира, у которого уже нет никакой мотивации. Он проиграл последние матчи. Гости же выиграли две встречи подряд и им нужно еще, чтобы как можно спокойнее закончить этот сезон.

    «Эмполи» выиграет матч, при этом может пропустить, так как уже 5-ю игру подряд он не может сохранить свои ворота сухими.

    Кроме ставки победа «Эмполи», предлагается вариант со ставкой на обе забьют за 1.70.

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    «Сампдория» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. «Эмполи» справится с аутсайдером?
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