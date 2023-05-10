«Миннесота Юнайтед» сыграет на своем поле с «Филадельфией Юнион» в рамках 1/16 финала Кубка США Оупен. Матч пройдет 10 мая, начало — в 03:30 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Эта команда находится на 8 месте в турнирной таблице МЛС. «Миннесота Юнайтед» набрала лишь 12 очков в 10 поединках чемпионата.

Типичный середняк МЛС ныне оправдывает свой статус. Стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

В минувшем туре команда потерпела поражение. На выезде «Миннесота Юнайтед» уступила «Ванкувера» (3:2).

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Зато до того команда добыла ничейный результат. «Миннесота Юнайтед» дома расписала сухую мировую с «Далласом».

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. Фактор своего поля может стать явным помощником.

«Филадельфия Юнион»

Эта команда начала текущий сезон не столь уверенно. На данный момент «Филадельфия Юнион» находится на 7 месте в турнирной таблице.

С атакой у команды дела складываются достаточно позитивно. В 10 сыгранных поединках она отличилась 15 результативными ударами.

Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Филадельфия Юнион» на выезде минимально переиграла «Нью-Йорк Ред Буллз».

Эта виктория стала для команды второй в чемпионате. Так что дела постепенно налаживаются, но проблемы в обороне остались.

«Филадельфия Юнион» наверняка будет действовать вторым номером. Гости постараются извлечь максимальную эффективность из своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миннесоты Юнайтед» предлагают — 2.00.

На викторию «Филадельфии Юнион» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.25.

Хозяева, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно будут активными в атаке .

Наш прогноз — Победа «Миннесоты Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.