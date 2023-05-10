ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сиэтл» в третьем матче серииБезвольный вылет «Рейнджерс», атомная «Флорида», разрывной «Сиэтл» «Ньюкасл» — «Арсенал»Гонка продолжается. Эдегор помог «Арсеналу» одержать решающую победу над «Ньюкаслом» «Зенит» — «Спартак»Досрочная звезда. «Зенит» стал чемпионом, победив «Спартак» в драматичном матче
  • 12:19
    • Тухель просит «Баварию» купить Дембеле
  • 11:16
    • Моуринью может возглавить «ПСЖ»
  • 11:04
    • Джикия: Я полностью поддерживаю решение сборной России отказаться от выступления в ЦАФА
  • 09:14
    • Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»
  • 20:01
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России
    Все новости спорта

    «Миннесота» добудет викторию

    «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок США Оупен, 10 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдриан Хит
    «Миннесота Юнайтед» сыграет на своем поле с «Филадельфией Юнион» в рамках 1/16 финала Кубка США Оупен. Матч пройдет 10 мая, начало — в 03:30 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. Кубок 10 Мая 2023 года

    «Миннесота Юнайтед»

    Эта команда находится на 8 месте в турнирной таблице МЛС. «Миннесота Юнайтед» набрала лишь 12 очков в 10 поединках чемпионата.

    Типичный середняк МЛС ныне оправдывает свой статус. Стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

    В минувшем туре команда потерпела поражение. На выезде «Миннесота Юнайтед» уступила «Ванкувера» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    Зато до того команда добыла ничейный результат. «Миннесота Юнайтед» дома расписала сухую мировую с «Далласом».

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. Фактор своего поля может стать явным помощником.

    «Филадельфия Юнион»

    Эта команда начала текущий сезон не столь уверенно. На данный момент «Филадельфия Юнион» находится на 7 месте в турнирной таблице.

    С атакой у команды дела складываются достаточно позитивно. В 10 сыгранных поединках она отличилась 15 результативными ударами.

  • Досрочная звезда. «Зенит» стал чемпионом, победив «Спартак» в драматичном матче
  • Реакция спортивных СМИ на досрочное чемпионство петербургского клуба
  • Вчера

    • Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Филадельфия Юнион» на выезде минимально переиграла «Нью-Йорк Ред Буллз».

    Эта виктория стала для команды второй в чемпионате. Так что дела постепенно налаживаются, но проблемы в обороне остались.

    «Филадельфия Юнион» наверняка будет действовать вторым номером. Гости постараются извлечь максимальную эффективность из своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миннесоты Юнайтед» предлагают — 2.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Филадельфии Юнион» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.25.

    Хозяева, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно будут активными в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Миннесоты Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Кривбасс — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Соуза — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.46
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шевченко — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Миллуолл — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бирмингем — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Заря — Металлист 1925
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ОКМК — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Эмполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на футбол. «Миннесота» добудет викторию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры