«Миннесота Юнайтед»
Эта команда находится на 8 месте в турнирной таблице МЛС. «Миннесота Юнайтед» набрала лишь 12 очков в 10 поединках чемпионата.
Типичный середняк МЛС ныне оправдывает свой статус. Стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
В минувшем туре команда потерпела поражение. На выезде «Миннесота Юнайтед» уступила «Ванкувера» (3:2).
Зато до того команда добыла ничейный результат. «Миннесота Юнайтед» дома расписала сухую мировую с «Далласом».
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. Фактор своего поля может стать явным помощником.
«Филадельфия Юнион»
Эта команда начала текущий сезон не столь уверенно. На данный момент «Филадельфия Юнион» находится на 7 месте в турнирной таблице.
С атакой у команды дела складываются достаточно позитивно. В 10 сыгранных поединках она отличилась 15 результативными ударами.
Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Филадельфия Юнион» на выезде минимально переиграла «Нью-Йорк Ред Буллз».
Эта виктория стала для команды второй в чемпионате. Так что дела постепенно налаживаются, но проблемы в обороне остались.
«Филадельфия Юнион» наверняка будет действовать вторым номером. Гости постараются извлечь максимальную эффективность из своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миннесоты Юнайтед» предлагают — 2.00.
На викторию «Филадельфии Юнион» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.25.
Хозяева, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа «Миннесоты Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.