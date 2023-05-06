«Енисей» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 мая, начало — в 11:30 мск. «Енисей» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Эта команда бьется за выход в стыки, и пока занимает 4 место. Правда, на пятки красноярцам наседает «Волгарь», да и махачкалинское «Динамо» недалеко.

Вот только любовь к мировым явно мешает «Енисею». Красноярцы уже 12 раз сыграли вничью, да и забивают с явной натугой: всего 35 голов в 29 матчах.

В своем предыдущем поединке команда вновь удручила результатом. Дома «Енисей» минимально уступил «Родине».

Прогнозы на ФНЛ

Эта коллизия стала для команды второй кряду. До нее красноярцы были разгромлены махачкалинским «Динамо» (3:0).

«Енисей» не побеждает уже на протяжении 2 месяцев. Разумеется, команде нужно максимально быстро преодолеть кризис, иначе о повышении в классе можно будет забыть.

КАМАЗ

КАМАЗ начал чемпионат великолепно, но затем откатился в середину таблицы. Челнинцы сейчас находятся на 9 месте.

Команда крайне редко побеждает. В 29 матчах челнинцы покидали поле со щитом всего в 9 встречах.

Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. КАМАЗ в родных стенах сыграл вничью с «Волгарем» (2:2).

До того челнинцы с таким же счетом расписали мировую с «Родиной». А вот без викторий команда обходится уже 4 матча подряд.

В матче первого круга КАМАЗ переиграл красноярцев (2:0). Да и вообще, челнинцы в последнее время успешно противостоят «Енисею».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.23.

На викторию КАМАЗа дают — 3.40, ничья оценена — в 3.04.

Красноярцы сражаются за стыки, и наверняка постараются прервать серию своих неудач .

Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.16.