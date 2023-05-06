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    Долгожданная победа «Енисея»?

    «Енисей» — КАМАЗ. Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Первая лига, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — КАМАЗ
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    «Енисей»
    «Енисей» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 мая, начало — в 11:30 мск. «Енисей» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Мая 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 11:30 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Енисей»

    Эта команда бьется за выход в стыки, и пока занимает 4 место. Правда, на пятки красноярцам наседает «Волгарь», да и махачкалинское «Динамо» недалеко.

    Вот только любовь к мировым явно мешает «Енисею». Красноярцы уже 12 раз сыграли вничью, да и забивают с явной натугой: всего 35 голов в 29 матчах.

    В своем предыдущем поединке команда вновь удручила результатом. Дома «Енисей» минимально уступил «Родине».

    Прогнозы на ФНЛ

    Эта коллизия стала для команды второй кряду. До нее красноярцы были разгромлены махачкалинским «Динамо» (3:0).

    «Енисей» не побеждает уже на протяжении 2 месяцев. Разумеется, команде нужно максимально быстро преодолеть кризис, иначе о повышении в классе можно будет забыть.

    КАМАЗ

    КАМАЗ начал чемпионат великолепно, но затем откатился в середину таблицы. Челнинцы сейчас находятся на 9 месте.

    Команда крайне редко побеждает. В 29 матчах челнинцы покидали поле со щитом всего в 9 встречах.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. КАМАЗ в родных стенах сыграл вничью с «Волгарем» (2:2).

    До того челнинцы с таким же счетом расписали мировую с «Родиной». А вот без викторий команда обходится уже 4 матча подряд.

    В матче первого круга КАМАЗ переиграл красноярцев (2:0). Да и вообще, челнинцы в последнее время успешно противостоят «Енисею».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.23.

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    На викторию КАМАЗа дают — 3.40, ничья оценена — в 3.04.

    Красноярцы сражаются за стыки, и наверняка постараются прервать серию своих неудач.

    Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.16.

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    «Енисей» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Енисея»?
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