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    Команды сыграют результативный матч?

    «Нефтехимик» — «Балтика». Ставки (к. 2.43) и прогноз на Первую лигу 29 апреля 2023 года

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    «Балтика»
    29 апреля «Нефтехимик» примет «Балтика» в матче 29-го тура Первой лиги. Начало встречи в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Апреля 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:30 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Нефтехимик»

    Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиге. «Нефтехимик» еще имеет шансы на попадание в плей-офф чемпионата, отставая от необходимого 4-го места на 6 баллов.

    Нижнекамцы проводят неплохой сезон, находясь в верхней части турнирной таблицы. Главное преимущество «Нефтехимика» — оборона. Команда пропустила лишь 24 мяча в 28-и встречах сезона, занимая 2-е место в лиге поэтому показателю.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Балтика

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    В последних 5-и матчах Первой лиги «Нефтехимик» проиграл лишь «Шиннику» (0:3), однажды сыграл вничью и три раза победил.

    Прогнозы на ФНЛ

    Стоит отметить, что в последнем туре нижнекамцы уверенно обыграли «Акрон» (3:0), оформив преимущество в 2 мяча уже в 1-м тайме. Совсем недавно тольяттинская команда обыграла «Спартак» в Кубке России.

    «Балтика»

    Команда уже обеспечила себе 1-е место в Первой лиге, занимая 57 очков в 28-и встречах. «Балтика» будет выступать в российской Премьер-лиге со следующего сезона.

    Команда проводит отличный сезон, проиграв всего одну встречу из 28-и. «Балтика» является лучшим коллективом по игре в атаке — 49 пропущенных мячей в нынешнем сезоне.

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    • В последних 5-и встречах в Первой лиге команда ни разу не проиграла, выиграв всего 2 раза и четырежды сыграла вничью. За этот период «Балтика» забила 5 голов и трижды пропустила. В последних домашних встречах «Балтика» одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.

    Стоит отметить, что «Балтика» уже встречалась с «Нефтехимиком». В рамках 13-го тура команды разошлись миром (2:2). В той встреча нижнекамцы дважды вели в счете, но упустили свое преимущество.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Балтику», коэффициент на победу которого равен 2.17. Успех «Нефтехимика» оценивается в 3.60, ничья — в 3.25.

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    «Балтика» действует очень мощно в последнее время. Можно предположить. что калининградская команда заберет свои очки.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» за 2.17.

    Еще один вариант ставки — тотал голов 1 больше в 1 тайме за 2.43.

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    «Нефтехимик» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Команды сыграют результативный матч?
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