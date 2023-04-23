«Ювентус»
«Ювентусу» только-только вернули 15 очков, и теперь команда занимает 3 место в таблице. Более того, отставание от 2 позиции составляет лишь 2 очка.
Туринцы имеют надежные тылы. В 30 матчах итальянского чемпионата в воротах «Старой Сеньоры» побывало всего 25 мячей.
Коэффициенты матча Ювентус — Наполи
В минувшем туре «Ювентус» потерпел крайне обидное поражение. На выезде туринцы минимально уступили «Сассуоло».
А вот в Лиге Европы команда выступает отлично. «Ювентус» на неделе сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), таким образом, пройдя в полуфинал турнира.
В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Дать бой лидеру команда уж точно способна, пусть в этой встрече не сможет сыграть травмированный Мойзе Кен.
«Наполи»
Неаполитанцы мечтают о как можно более скором чемпионстве. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 14 очков за 8 туров до финиша.
Вот только в последних матчах «Наполи» несколько сдал в плане результатов. Быть может, у лидеров накопилась усталость, но растерять такой гандикап, все же, нельзя.
Вот и минувший тур чемпионата принес команде лишь разочарование. Дома «Наполи» не смог обыграть аутсайдера «Верону» (0:0).
Более того, команда не знает радости побед уже 3 матча подряд. Да и из Лиги чемпионов неаполитанцы вылетели, пропустив в полуфинал «Милан».
Матчи с туринцами для «Наполи» в последние годы складывались успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при одной коллизии.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.60.
На викторию «Ювентуса» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.10.
Наш прогноз — Победа «Наполи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.