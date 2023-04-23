«Ювентус» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентусу» только-только вернули 15 очков, и теперь команда занимает 3 место в таблице. Более того, отставание от 2 позиции составляет лишь 2 очка.

Туринцы имеют надежные тылы. В 30 матчах итальянского чемпионата в воротах «Старой Сеньоры» побывало всего 25 мячей.

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В минувшем туре «Ювентус» потерпел крайне обидное поражение. На выезде туринцы минимально уступили «Сассуоло».

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А вот в Лиге Европы команда выступает отлично. «Ювентус» на неделе сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), таким образом, пройдя в полуфинал турнира.

В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Дать бой лидеру команда уж точно способна, пусть в этой встрече не сможет сыграть травмированный Мойзе Кен.

«Наполи»

Неаполитанцы мечтают о как можно более скором чемпионстве. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 14 очков за 8 туров до финиша.

Вот только в последних матчах «Наполи» несколько сдал в плане результатов. Быть может, у лидеров накопилась усталость, но растерять такой гандикап, все же, нельзя.

Вот и минувший тур чемпионата принес команде лишь разочарование. Дома «Наполи» не смог обыграть аутсайдера «Верону» (0:0).

Более того, команда не знает радости побед уже 3 матча подряд. Да и из Лиги чемпионов неаполитанцы вылетели, пропустив в полуфинал «Милан».

Матчи с туринцами для «Наполи» в последние годы складывались успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при одной коллизии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.60.

На викторию «Ювентуса» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.10.

Неаполитанцам пора возвращаться в победную гавань , к тому же после вылета из Лиги чемпионов можно и нужно сконцентрироваться на завоевании Скудетто.

Наш прогноз — Победа «Наполи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.