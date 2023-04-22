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    Без шансов для «Шеффилд Юнайтед»

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 2.06) и прогноз на Кубок Англии 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Эрлинг Холанн и Фил Фоден
    22 апреля в Манчестере состоится матч полуфинала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры в 18:45 по мск. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 22 Апреля 2023 года

    «Манчестер Сити»

    У «горожан» насыщенный месяц. В апреле команда Хосепа Гвардиолы встретилась с «Ливерпулем» и «Баварией». Над «мерсисайдцами» была одержана крупная победа в АПЛ со счетом 4:1. «Баварию» клуб выбил из Лиги чемпионов, завоевав путевку в полуфинал турнира.

    «Манчестер Сити» обыграл «мюнхенцев» по сумме двух матчей со счетом 4:1. Все решила победа в первой встрече (3:0). Помимо этого были уверенные результаты в поединках с «Саутгемптоном» (4:1) и «Лестером» (3:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед

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    По сути «Ман Сити» сейчас практически непобедим. Последнее поражение команда потерпела 5 февраля, а после этого прошло около 15 матчей. «Бело-голубые» выиграли 10 из 11 последних выступлений с учетом всех турниров. В Кубке Англии «Сити» прошел «Челси» (4:0) и «Арсенал» (1:0). Далее были легкие победы над «Бристолем» (3:0) и «Бернли» (6:0).

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    Основной защитник Натан Аке не сыграет из-за травмы, которую он получил во время ответного матча с «Баварией» (1:1). У него повреждение подколенного сухожилия.

    «Шеффилд Юнайтед»

    У «клинков» битва на менее высоком уровне, но не менее важная, чем у «Сити». Клуб ведет борьбу за выход в АПЛ. Сейчас у него есть все шансы получить прямую путевку вместе с «Бернли».

    «Шеффилд Юнайтед» провел 5 матчей в апреле и выиграл в 4 из них. У него было только одно поражение от «Бернли» со счетом 0:2. Перед этим гости победили «Норвич» и «Уиган» с одинаковым результатом 1:0.

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    • Прошлая неделя стала для «Шеффилда» не менее результативной. Команда разгромила «Кардифф» со счетом 4:1, а затем добыла минимальную победу над «Бристоль Сити».

    В составе «клинков» травмированы форвард Риан Брюстер, хавбек Бен Осборн и защитник Энда Стивенс.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не дают гостям никаких шансов. Котировки составляют 1.15 и 17.0 соответственно. Скорее всего, сказка «Шеффилда» подошла к концу.

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    Несмотря на плотный календарь «Манчестер Сити» имеет хорошую форму и остается одной из самых результативных команд АПЛ. В 6 из 7 последних матчей во всех турнирах коллектив Гвардиолы забивал не менее трех голов. Были даже победы со счетом 7:0 и 6:0.

    После «Баварии» матч с таким соперником будет легкой прогулкой к финалу. «Горожане» одержат уверенную победу, забив не менее трех голов. Также стоит ожидать того, что они будут лидировать после первого тайма, как и в 4 из 6 поединков.

    Первая ставка — победа «Ман Сити» с форой -2.5 за 2.06. Вторая ставка — тотал «Ман Сити» в первом тайме больше 1.5 за 2.34.

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    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Без шансов для «Шеффилд Юнайтед»
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