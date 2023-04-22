«Лацио» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Команда прочно освоилась в четверке команд в Серии А, которые попадут в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. «Лацио» занимает 2-е место и имеет комфортный отрыв в 10 очков от 5-й строчки.

Клуб проводит отличный сезон и если бы не мощнейший «Наполи», то «Орлы» бы точно поборолись бы за титул в Серии А, проиграв всего 5 встреч из 30-ти в нынешнем сезоне, выиграв при этом 18 раз.

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У «бьянкочелести» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 8 матчей. За этот период римляне обыграли «Ювентус» (2:1), «Рому» (1:0) и «Наполи» (1:0).

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А вот во всех турнирах коллектив не проигрывает уже четыре поединка, каждый из которых был победным, поэтому он будет явным фаворитом грядущего матча.

«Торино»

Команда находится в середине турнирной таблицы Серии А. «Торино» располагается на 11-й строчке с 39-ю очками, имея лишь теоретически шансы на попадание в зону еврокубков по итогам сезона.

Главный минус «Быков» — низкая результативность. Они забили всего 31 гол в 30-ти матчах сезона.

В последних турах «гранатовые» не выглядят коллективом, который настроен бороться за еврокубки.

В последних 4-х встречах клуб крупно уступил «Наполи» (0:4), сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1), проиграл «Роме» (0:1) и разошелся мировой с «Салернитаной» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Торино» оценивается в 4,66, ничья — в 3,35.

В последних четырех поединках хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 1,90.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,48, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.