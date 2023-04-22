«Балтика»
«Балтийцы» в настоящий момент остаются главными претендентами на то, чтобы повыситься в классе и выйти в российскую Премьер-лигу. Сейчас в активе команды из Калининграда 54 очка и она занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.
Подопечные Сергея Игнашевича на четыре пункта опережают второй казанский «Рубин» и на девять баллов обгоняет «Аланию» из Владикавказа и красноярский «Енисей». Расслабляться калининградцам еще рано, поэтому нужно продолжать бороться за победу.
В активе «Балтики» по итогам 27 матчей 46 забитых мячей и 23 пропущенных. Это лучшая разница мячей в Первой лиге. Эксперты также называют «балтийцев» фаворитом в борьбе за место в РПЛ.
В 2023 году «Балтика» еще не проигрывала, но последние три игры завершила вничью. Она не смогла переиграть «Енисей» (1:1), «Родину» (0:0) и «Динамо» из Махачкалы (0:0). Лишь до этого была победа над КАМАЗом (1:0).
«Уфа»
Уфимцы продолжают борьбу за выживание в Первой лиги. По итогам 27 матчей «горожане» занимают лишь шестнадцатое место в турнирной таблице. В активе команды из Уфы сейчас 25 очков.
«Фиолетовые» на три пункта отстают от пятнадцатого московского «Велеса», а также на шесть баллов от краснодарской «Кубани». Подопечным Арслана Халимбекова нужно побеждать уже здесь и сейчас, чтобы иметь шансы на сохранение прописки в Первой лиге.
Также «Уфа» проиграла «Ахмату» в Кубке России, а в чемпионате в настоящий момент забила 25 мячей, а пропустила — 35. Таким образом, матчи с участием уфимцев в большей части являются низовыми.
В последней игре «Уфа» в родных стенах расписала мировую с тольяттинским «Акроном» (0:0), а до этого было гостевое поражение от «Краснодара-2». Лишь до этого уфимцы на своем поле разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Балтики» предлагают поставить за 1.44.
На викторию «Уфы» выставлен коэффициент 7.01, ничья оценена в 4.58.
Наши ставка и прогноз — уверенная победа «Балтики».
Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.