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    Сможет ли «Балтика» уверенно обыграть «Уфу»?

    «Балтика» — «Уфа». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Первая лига России, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Уфа»
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    «Балтика»
    «Балтика» из Калининграда сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 21:00 мск. «Балтика» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Апреля 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 21:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Балтика»

    «Балтийцы» в настоящий момент остаются главными претендентами на то, чтобы повыситься в классе и выйти в российскую Премьер-лигу. Сейчас в активе команды из Калининграда 54 очка и она занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

    Подопечные Сергея Игнашевича на четыре пункта опережают второй казанский «Рубин» и на девять баллов обгоняет «Аланию» из Владикавказа и красноярский «Енисей». Расслабляться калининградцам еще рано, поэтому нужно продолжать бороться за победу.

    В активе «Балтики» по итогам 27 матчей 46 забитых мячей и 23 пропущенных. Это лучшая разница мячей в Первой лиге. Эксперты также называют «балтийцев» фаворитом в борьбе за место в РПЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    В 2023 году «Балтика» еще не проигрывала, но последние три игры завершила вничью. Она не смогла переиграть «Енисей» (1:1), «Родину» (0:0) и «Динамо» из Махачкалы (0:0). Лишь до этого была победа над КАМАЗом (1:0).

    «Уфа»

    Уфимцы продолжают борьбу за выживание в Первой лиги. По итогам 27 матчей «горожане» занимают лишь шестнадцатое место в турнирной таблице. В активе команды из Уфы сейчас 25 очков.

    «Фиолетовые» на три пункта отстают от пятнадцатого московского «Велеса», а также на шесть баллов от краснодарской «Кубани». Подопечным Арслана Халимбекова нужно побеждать уже здесь и сейчас, чтобы иметь шансы на сохранение прописки в Первой лиге.

    Также «Уфа» проиграла «Ахмату» в Кубке России, а в чемпионате в настоящий момент забила 25 мячей, а пропустила — 35. Таким образом, матчи с участием уфимцев в большей части являются низовыми.

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    • В последней игре «Уфа» в родных стенах расписала мировую с тольяттинским «Акроном» (0:0), а до этого было гостевое поражение от «Краснодара-2». Лишь до этого уфимцы на своем поле разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Балтики» предлагают поставить за 1.44.

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    На викторию «Уфы» выставлен коэффициент 7.01, ничья оценена в 4.58.

    Наши ставка и прогноз — уверенная победа «Балтики».

    Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Балтика» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Балтика» уверенно обыграть «Уфу»?
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