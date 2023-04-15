«Астон Вилла» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 14:30 мск. «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.

Как говорится, вот вам и Унаи Эмери, над которым, как правило, принято подшучивать, несмотря на все его достижения.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 3.603.402.07Фрибет$40

И прогресс «Астон Виллы» под его руководством тоже можно считать достижением.

Вот хотя бы один факт: «Астон Вилла» выиграла шесть из семи предыдущих матчей в чемпионате Англии, при этом не потерпев ни одного поражения.

После паузы на матчи сборных клуб из Бирмингема одержал выездную победу над «Челси» (2:0), после чего разобрался с «Лестером» (2:1) и «Нотттингем Форест» (2:0).

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И также стоит отметить, что на этом отрезке «Астон Вилла» пропустила лишь два мяча. Как ни крути, а назначение Эмери претендует на то, что стать главным событием для «Виллы» за последние десять.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 56 очков.

Победная серия «сорок» составляет уже пять матчей.

В начале месяца команда Эдди Хау выиграла на своем поле у «Манчестер Юнайтед» (2:0), взяв реванш за поражение в финале Кубка английской лиги.

Вскоре после этого «Ньюкасл» разбил «Вест Хэм» — 5:1. По два мяча забили Каллум Уилсон и Жоэлинтон.

А в прошлом туре «сороки» одержали волевую победу над «Брентфордом» (2:1).

У «Ньюкасла» по-прежнему лучшая оборона в лиге — в 29-ти матчах команда Хау пропустила лишь 21 гол.

И еще один интересный факт: «Ньюкасл» проиграл лишь один из 12-ти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Ньюкасла» — за 2.18.

В первом круге «Ньюкасл» уничтожил «Астон Виллу» на своем поле со счетом 4:0. Эмери тогда еще не было в команде из Бирмингема.

Сложно сказать, удастся ли хозяевам взять реванш. Но до разгрома на этот раз точно не дойдет.

Обе команды в последнее время очень мало пропускают, поэтому логично предположить, что в предстоящем матче будет очень много борьбы, в том числе тактической. Не стоит здесь ждать результативного футбола.

Ставка — тотал меньше 2,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.08.