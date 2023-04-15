ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии» ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина «Реал» — «Челси»Хотя бы не разгром. Беззубый «Челси» вдесятером уступил на «Сантьяго Бернабеу»
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» и «Астон Вилла» проведут «сухой» матч?

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.08) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 15 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюкасл» проиграл лишь один из 12-ти предыдущих матчей АПЛ на выезде
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 14:30 мск. «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 14:30 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.

    Как говорится, вот вам и Унаи Эмери, над которым, как правило, принято подшучивать, несмотря на все его достижения.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Ньюкасл

    1X2Новым игрокам
  • 3.603.402.07Фрибет$40
    •

    И прогресс «Астон Виллы» под его руководством тоже можно считать достижением.

    Вот хотя бы один факт: «Астон Вилла» выиграла шесть из семи предыдущих матчей в чемпионате Англии, при этом не потерпев ни одного поражения.

    После паузы на матчи сборных клуб из Бирмингема одержал выездную победу над «Челси» (2:0), после чего разобрался с «Лестером» (2:1) и «Нотттингем Форест» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    И также стоит отметить, что на этом отрезке «Астон Вилла» пропустила лишь два мяча. Как ни крути, а назначение Эмери претендует на то, что стать главным событием для «Виллы» за последние десять.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 56 очков.

    Победная серия «сорок» составляет уже пять матчей.

    В начале месяца команда Эдди Хау выиграла на своем поле у «Манчестер Юнайтед» (2:0), взяв реванш за поражение в финале Кубка английской лиги.

    Вскоре после этого «Ньюкасл» разбил «Вест Хэм» — 5:1. По два мяча забили Каллум Уилсон и Жоэлинтон.

  • «Ньюкасл» разгромил «МЮ» и обострил борьбу за путевки в Лигу чемпионов
  • Реакция спортивных СМИ на выездное поражение «МЮ» на «Сент-Джеймс Парк»
  • 02/04/2023

    • А в прошлом туре «сороки» одержали волевую победу над «Брентфордом» (2:1).

    У «Ньюкасла» по-прежнему лучшая оборона в лиге — в 29-ти матчах команда Хау пропустила лишь 21 гол.

    И еще один интересный факт: «Ньюкасл» проиграл лишь один из 12-ти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Ньюкасла» — за 2.18.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В первом круге «Ньюкасл» уничтожил «Астон Виллу» на своем поле со счетом 4:0. Эмери тогда еще не было в команде из Бирмингема.

    Сложно сказать, удастся ли хозяевам взять реванш. Но до разгрома на этот раз точно не дойдет.

    Обе команды в последнее время очень мало пропускают, поэтому логично предположить, что в предстоящем матче будет очень много борьбы, в том числе тактической. Не стоит здесь ждать результативного футбола.

    Ставка — тотал меньше 2,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Тампа — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аризона — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» и «Астон Вилла» проведут «сухой» матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры