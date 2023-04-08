«Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Эта команда находится на 2 месте. Вот только шансы на Скудетто почти нулевые, ведь отставание от «Наполи» составляет 16 очков.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Лацио» в 28 матчах забили всего лишь 44 мяча.

Коэффициенты матча Лацио — Ювентус 1X2Новым игрокам 2.753.002.85Фрибет$40

В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Лацио» уверенно переиграл «Монцу» (0:2).

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Римляне выиграли 2 своих последних поединка. Наверняка лациале постараются продолжить столь успешный сериал.

Матчи с «Ювентусом» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних поединков проиграно 4.

«Ювентус»

Туринцы находятся на непривычном для себя 7 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Ювентус» явно метит, как минимум, в еврокубковую зону.

А вот с голами у «Старой Сеньоры» явно не складывается. В 28 поединках туринцы отличились лишь 46 мячами.

Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Ювентус» дома не сумел одолеть «Интер» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

А вот до того туринцы минимально переиграли «Верону». Да и выход в четвертьфинал Лиги Европы занесем в актив.

«Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Туринцы традиционно успешно противостоят «Лацио», а это, как ни крути, неплохой психологический перевес.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 2.75.

На викторию «Ювентуса» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.90.

Лациале крайне неудачно играют с «Ювентусом», но дать бой сопернику вполне способны .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.