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    «Лацио» — «Ювентус». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Серия А, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Ювентус»
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    Федерико Кьеза
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Апреля 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Лацио»

    Эта команда находится на 2 месте. Вот только шансы на Скудетто почти нулевые, ведь отставание от «Наполи» составляет 16 очков.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Лацио» в 28 матчах забили всего лишь 44 мяча.

    Коэффициенты матча Лацио — Ювентус

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  • 2.753.002.85Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Лацио» уверенно переиграл «Монцу» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Римляне выиграли 2 своих последних поединка. Наверняка лациале постараются продолжить столь успешный сериал.

    Матчи с «Ювентусом» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних поединков проиграно 4.

    «Ювентус»

    Туринцы находятся на непривычном для себя 7 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Ювентус» явно метит, как минимум, в еврокубковую зону.

    А вот с голами у «Старой Сеньоры» явно не складывается. В 28 поединках туринцы отличились лишь 46 мячами.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Ювентус» дома не сумел одолеть «Интер» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

    А вот до того туринцы минимально переиграли «Верону». Да и выход в четвертьфинал Лиги Европы занесем в актив.

    «Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Туринцы традиционно успешно противостоят «Лацио», а это, как ни крути, неплохой психологический перевес.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 2.75.

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    На викторию «Ювентуса» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.90.

    Лациале крайне неудачно играют с «Ювентусом», но дать бой сопернику вполне способны.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Лацио» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. В Вечном городе не будет победителя!
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