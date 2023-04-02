«Лилль» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки. Текущее 6 место явно не устраивает, хоть отставание от искомой 5 позиции минимальное.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 28 матчах «доги» пропустили уже 36 раз.

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В своем предыдущем поединке «Лилль» добыл 3 очка. На выезде команда уверенно одолела «Тулузу» (0:2).

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Причем «Лилль» не проигрывает уже больше месяца. Правда, и с ничьими «доги» заметно зачастили.

В этом поединке хозяевам нужно исключительно побеждать. «Лилль» постарается воспользоваться фактором своего поля и более высоким классом своих исполнителей.

«Лорьян»

Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. Борьбы за выживание удалось избежать, и сейчас «Лорьян» находится на 8 месте.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 28 поединках пропущено 37 мячей.

Свой последний поединок команда провела довольно удачно. «Лорьян» на выезде расписал мировую с «Ниццей» (1:1).

Более того, в матче первого круга «Лорьян» одолел «догов» (2:1). Да и вообще, поединки с «Лиллем» для команды всегда складываются драматично.

«Лорьян» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости намерены зацепиться хотя бы один турнирный балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.36.

На викторию «Лорьяна» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

Обе команды мотивированы побороться за попадание в топ-5 , а значит, будут активны в атаке.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.40.