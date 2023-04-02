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    «Лилль» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Лига 1, 2 апреля 2023 года

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    Джонатан Дэвид
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Апреля 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 14:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки. Текущее 6 место явно не устраивает, хоть отставание от искомой 5 позиции минимальное.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 28 матчах «доги» пропустили уже 36 раз.

    Коэффициенты матча Лилль — Лорьян

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    В своем предыдущем поединке «Лилль» добыл 3 очка. На выезде команда уверенно одолела «Тулузу» (0:2).

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    Причем «Лилль» не проигрывает уже больше месяца. Правда, и с ничьими «доги» заметно зачастили.

    В этом поединке хозяевам нужно исключительно побеждать. «Лилль» постарается воспользоваться фактором своего поля и более высоким классом своих исполнителей.

    «Лорьян»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. Борьбы за выживание удалось избежать, и сейчас «Лорьян» находится на 8 месте.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 28 поединках пропущено 37 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела довольно удачно. «Лорьян» на выезде расписал мировую с «Ниццей» (1:1).

    Более того, в матче первого круга «Лорьян» одолел «догов» (2:1). Да и вообще, поединки с «Лиллем» для команды всегда складываются драматично.

    «Лорьян» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости намерены зацепиться хотя бы один турнирный балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

    Обе команды мотивированы побороться за попадание в топ-5, а значит, будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.40.

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    «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Голепад на «Пьер Моруа»?
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