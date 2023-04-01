1 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в 21-м туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Урала» из Екатеринбурга. Игра начнется в 19:00 по Москве. «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» является лидером чемпионата России. По итогам трети турнира он идет во главе турнирки, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь пунктов.

Питерцы за 20 проведенных встреч российского первенства выиграли в 15 из них, трижды сыграли вничью и потерпели только два фиаско, забили аж 53 мяча при десяти пропущенных.

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Одно из поражений пришлось как раз на последнюю проведенную игру чемпионата, когда они в Москве проиграли ЦСКА со счетом 0:1. Немногим ранее «сине-бело-голубые» вылетели из Кубка страны, уступив по пенальти московскому «Динамо».

Международную паузу дружина Семака заполнила товарищеским поединком с турецким «Фенербахче» на его поле. И данный поединок завершился результативной мировой со счетом 2:2.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» на своей территории выиграл девять матчей из десяти проведенных при одном поражении, забил 37 мячей, а пропустил всего лишь шесть голов.

«Урал»

Коллектив из Екатеринбурга на текущий момент в турнирной таблице РПЛ с 25 баллам идет на десятой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на шесть пунктов от красной зоны.

«Урал» смог выиграть семь встреч из 20 проведенных, девять раз он уходил с поля поверженным и расписал четыре мировые, забил 24 гола, а пропустил на семь больше.

После рестарта сезона дружина Виктора Гончаренко сперва расписала выездную мировую со «Спартаком» 2:2, затем одолела в гостях 1:0 московское «Торпедо», а в минувшем туре уступила дома 0:1 столичному «Динамо».

Помимо этого «шмели» имеют неплохие шансы выйти в финал Кубка России. Ведь в первой полуфинальной игре они сыграли вничью со «Спартаком» 1:1 на его арене 1:1.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что поражением от «динамовцев», «уральцы» прервали свою 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, в которой было добыто девять викторий. В гостях в этом розыгрыше РПЛ «Урал» по три раза побеждал, уступал и играл вничью.

За последние шесть очных встреч этих клубов в рамках РПЛ четырежды сильнее оказался «Зенит» и дважды была мировая. Дома же питерцы обыграли «шмелей» во всех девяти поединках чемпионата.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.30.

На викторию «Урала» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.40.

Прогнозируем, что питерцы на своем поле продолжат обыгрывать предстоящего противника. Ожидаем, что хозяева выиграть минимум с разницей в несколько мячей.

Также не исключаем в этом поединке раннего гола и рекомендуем поставить на то, что забитый мяч будет до 15-й минуты.