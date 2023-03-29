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    Мавритания — ДР Конго. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок африканских наций, отборочный турнир, 29 марта 2023 года

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    В 4-м туре квалификационного раунда Кубка африканских наций сборная Мавритании на своем поле сыграет против команды ДР Конго. Встреча пройдет в ночь на 29 марта, начало — в 01:00 по мск. Мавритания — ДР Конго: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мавритания

    Сборная Мавритании — очень скромная команда даже по меркам Африки. «Зелено-желтые» ни когда не играли на ЧМ, а в финальные части континентального первенства выходили дважды.

    Причем оба раза мавританцы участвовали в финальных частях Кубка африканских наций в двух последних розыгрышах, но каждый раз останавливались на групповой стадии.

    Что касаемо этого турнира, то там команда с четырьмя очками, набранными в трех турах, идет второй, но оба преследователя отстают всего лишь на балл, а до первой строки три пункта.

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    Мавритания смогла дома разгромить со счетом 3:0 Судан, расписала гостевую мировую 0:0 с лидирующим Габоном и уступили в гостях своему предстоящему противнику 1:3.

    ДР Конго

    Сборная ДР Конго, еще тогда под названием Заир, участвовала в финальной части ЧМ-1974 года, но там заняла последнее место в группе, проиграв все три игры всухую.

    На континентальном первенстве «леопарды» дважды брали золото, а также зачастую становились призерами. Однако лучшие результаты их далеко позади, а последний КАН они и вовсе пропустили.

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    • В этом же квалификационном турнире коллектив набрал всего три очка в трех играх и замыкает свой квартет. Правда, отставание от второй проходной позиции составляет лишь балл.

    В первых двух турах сборная ДР Конго проиграли дома 0:1 Габону и 1:2 на выезде Судану, а в третьем игровом дне она на своей территории переиграла предстоящего противника 3:1.

    Между собой эти сборные провели два поединка, оба которых выиграла ДР Конго — 3:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ДР Конго предлагают — 2.30.

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    На викторию Мавритании дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

    Как и в первом поединке этих команд ожидаем голевого обмен, ведь обе стороны будут нацелены взять максимум очков в этом сражении и оторваться от конкурентов.

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    Мавритания — ДР Конго: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на футбол. Будет ли голевой бартер?
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