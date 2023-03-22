ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта Мяч Евро-2024На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024 Александар МитровичПродуть за 90 секунд. Как самосаботаж «Фулхэма» разрушил мечту о Кубке Англии
  • 22:00
    • СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Команды прибавят уже во втором тайме

    «Велес Сарсфилд» — «Сентраль Кордова». Ставки (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Аргентины 22 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Велес Сарсфилд» — «Сентраль Кордова»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Сентрали»
    «Велес» примет «Сентраль» в матче 8-го тура чемпионата Аргентины. Встреча состоится 22 марта в 03:00 мск. «Велес Сарсфилд» — «Сентраль Кордова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 22 Марта 2023 года
    Велес Сарсфилд
  • Аргентина. Примера
    •  Велес Сарсфилд 03:00 Сентраль Кордова Сентраль Кордова
  • Сантьяго-дель-Эстеро
    •

    «Велес Сарсфилд»

    В марте команда провела два матча. 6 марта «Велес» победил «Тальерес» со счетом 2:1. Через неделю команда сыграла вничью с «Платенсе» (1:1).

    Перед этим у хозяев было поражение от «Бока Хуниорс» (1:2), которое стало вторым с начала сезона. До этого они проиграли «Ньюэллс Олд Бойс» (0:1).

    На домашнем поле в этом сезоне «Велес» провел 4 поединка и выиграл только в одном из них.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице чемпионата Аргентины «Велес» занимает 16-е место. После 7 матчей команда имеет 9 очков.

    «Сентраль»

    Команда неудачно начала сезон, потерпев 3 поражения в четырех стартовых турах. При этом она не забила ни одного мяча за этот отрезок.

    В конце февраля у гостей был матч с «Аргентинос Хуниорс», который они выиграли со счетом 1:0. Это была первая победа и первый гол в сезоне.

  • Почему больше участников на ЧМ-2026 — это неплохая идея
  • Предстоящее расширение формата турнира не такая уж неудачная задумка, как может показаться
  • 19/03/2023

    • В начале марта «Сентраль» сыграла вничью с «Платенсе» (1:1), после чего забил 2 мяча в ворота «Тигре» и одержал сухую победу (2:0).

    «Сентраль» занимает 21-е место в таблице. За 7 туров у клуба две победы, две ничьи и 3 поражения, что равно 8 набранных очкам.

    Прогноз и ставка

    По котировкам «Велес» — фаворит, так как разрыв по цифрам значительные. Коэффициент 1.65 стоит на победу хозяев, за 6.00 предлагается ставка на победу гостей.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хозяева не могут сохранить ворота сухими четыре матча подряд. Соответственно велика вероятность того, что команды устроят обмен голами, как это было в предыдущем очном матче.

    Ставка на вариант «обе забьют» принимается с коэффициентом 2.10.

    Два матча с участием гостей подряд завершались без голов в первом тайме. Поставить на то, что никто не забьет в первой половине игры, можно с коэффициентом 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Ньюэлл Олд Бойз — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шарлотт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Филадельфия — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Хьюстон — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Укаран — Росарио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетико Ланус — Аргентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Агуа-Санта — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Юта — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Велес Сарсфилд» — «Сентраль Кордова»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на футбол. Команды прибавят уже во втором тайме
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры