«Велес» примет «Сентраль» в матче 8-го тура чемпионата Аргентины. Встреча состоится 22 марта в 03:00 мск. «Велес Сарсфилд» — «Сентраль Кордова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес Сарсфилд»

В марте команда провела два матча. 6 марта «Велес» победил «Тальерес» со счетом 2:1. Через неделю команда сыграла вничью с «Платенсе» (1:1).

Перед этим у хозяев было поражение от «Бока Хуниорс» (1:2), которое стало вторым с начала сезона. До этого они проиграли «Ньюэллс Олд Бойс» (0:1).

На домашнем поле в этом сезоне «Велес» провел 4 поединка и выиграл только в одном из них.

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В турнирной таблице чемпионата Аргентины «Велес» занимает 16-е место. После 7 матчей команда имеет 9 очков.

«Сентраль»

Команда неудачно начала сезон, потерпев 3 поражения в четырех стартовых турах. При этом она не забила ни одного мяча за этот отрезок.

В конце февраля у гостей был матч с «Аргентинос Хуниорс», который они выиграли со счетом 1:0. Это была первая победа и первый гол в сезоне.

В начале марта «Сентраль» сыграла вничью с «Платенсе» (1:1), после чего забил 2 мяча в ворота «Тигре» и одержал сухую победу (2:0).

«Сентраль» занимает 21-е место в таблице. За 7 туров у клуба две победы, две ничьи и 3 поражения, что равно 8 набранных очкам.

Прогноз и ставка

По котировкам «Велес» — фаворит, так как разрыв по цифрам значительные. Коэффициент 1.65 стоит на победу хозяев, за 6.00 предлагается ставка на победу гостей.

Хозяева не могут сохранить ворота сухими четыре матча подряд. Соответственно велика вероятность того, что команды устроят обмен голами, как это было в предыдущем очном матче.

Ставка на вариант «обе забьют» принимается с коэффициентом 2.10.

Два матча с участием гостей подряд завершались без голов в первом тайме. Поставить на то, что никто не забьет в первой половине игры, можно с коэффициентом 2.50.