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    «Ткачихи» добудут викторию

    «Лион» (жен) — «Челси» (жен). Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Женская Лига чемпионов, 22 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Лион» (жен) — «Челси» (жен)
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    Эмма Хэйз
    «Лион» (жен) сыграет на своем поле с «Челси» (жен) в рамках плей-офф 1/4 финала плей-офф женской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 марта, начало — в 20:45 мск. «Лион» (жен) — «Челси» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лион» (жен)

    «Лион» (жен) в нынешнем сезоне отлично выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 1 месте в турнирной таблице.

    Да и результативность команды радует ее почитателей. В 16 матчах чемпионата забито 43 мяча в ворота соперников.

    В первом поединке «Лион» (жен) наверняка постарается соорудить голевой задел. Так что ждем от француженок острых атак.

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    В предыдущем своем поединке «Лион» (жен) победил. Дома команда уверенно одолела «Флери 91» (жен) (2:0).

    «Лион» (жен) имеет весьма надежные тылы. «Ткачихи» пропускают крайне редко, да и игру команда демонстрирует яркую.

    «Челси» (жен)

    Эта команда нынешний сезон также проводит ярко. «Челси» (жен) в своем чемпионате находится на 1 месте.

    Причем «аристократки» проиграли лишь 1 раз. Да и ничья у команды только одна, плюс есть матч в запасе при отрыве от ближайших конкуренток в 2 очка.

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    • Причем в минувшем туре команда добыла крайне важную победу. «Челси» (жен) минимально одолел «Манчестер Юнайтед» (жен).

    Атакует команда вполне себе прилично. В 14 матчах своего чемпионата «Челси» (жен) настрелял 39 мячей.

    «Челси» (жен) уж точно не будет действовать от обороны. Англичанки способны совершить сюрприз.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» (жен) предлагают — 2.04.

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    На викторию «Челси» (жен) дают — 3.35, ничья оценена — в 3.56.

    Француженки сильнее соперниц, к тому же точно постараются победить в первом поединке.

    Наш прогноз — Победа «Лиона» (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.50.

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    «Лион» (жен) — «Челси» (жен): прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на футбол. «Ткачихи» добудут викторию
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