«Лион» (жен) сыграет на своем поле с «Челси» (жен) в рамках плей-офф 1/4 финала плей-офф женской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 марта, начало — в 20:45 мск. «Лион» (жен) — «Челси» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион» (жен)

«Лион» (жен) в нынешнем сезоне отлично выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 1 месте в турнирной таблице.

Да и результативность команды радует ее почитателей. В 16 матчах чемпионата забито 43 мяча в ворота соперников.

В первом поединке «Лион» (жен) наверняка постарается соорудить голевой задел. Так что ждем от француженок острых атак.

Все прогнозы на футбол

В предыдущем своем поединке «Лион» (жен) победил. Дома команда уверенно одолела «Флери 91» (жен) (2:0).

«Лион» (жен) имеет весьма надежные тылы. «Ткачихи» пропускают крайне редко, да и игру команда демонстрирует яркую.

«Челси» (жен)

Эта команда нынешний сезон также проводит ярко. «Челси» (жен) в своем чемпионате находится на 1 месте.

Причем «аристократки» проиграли лишь 1 раз. Да и ничья у команды только одна, плюс есть матч в запасе при отрыве от ближайших конкуренток в 2 очка.

Причем в минувшем туре команда добыла крайне важную победу. «Челси» (жен) минимально одолел «Манчестер Юнайтед» (жен).

Атакует команда вполне себе прилично. В 14 матчах своего чемпионата «Челси» (жен) настрелял 39 мячей.

«Челси» (жен) уж точно не будет действовать от обороны. Англичанки способны совершить сюрприз.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» (жен) предлагают — 2.04.

На викторию «Челси» (жен) дают — 3.35, ничья оценена — в 3.56.

Француженки сильнее соперниц , к тому же точно постараются победить в первом поединке.

Наш прогноз — Победа «Лиона» (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.50.