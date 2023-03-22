«Лион» (жен)
«Лион» (жен) в нынешнем сезоне отлично выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 1 месте в турнирной таблице.
Да и результативность команды радует ее почитателей. В 16 матчах чемпионата забито 43 мяча в ворота соперников.
В первом поединке «Лион» (жен) наверняка постарается соорудить голевой задел. Так что ждем от француженок острых атак.
В предыдущем своем поединке «Лион» (жен) победил. Дома команда уверенно одолела «Флери 91» (жен) (2:0).
«Лион» (жен) имеет весьма надежные тылы. «Ткачихи» пропускают крайне редко, да и игру команда демонстрирует яркую.
«Челси» (жен)
Эта команда нынешний сезон также проводит ярко. «Челси» (жен) в своем чемпионате находится на 1 месте.
Причем «аристократки» проиграли лишь 1 раз. Да и ничья у команды только одна, плюс есть матч в запасе при отрыве от ближайших конкуренток в 2 очка.
Причем в минувшем туре команда добыла крайне важную победу. «Челси» (жен) минимально одолел «Манчестер Юнайтед» (жен).
Атакует команда вполне себе прилично. В 14 матчах своего чемпионата «Челси» (жен) настрелял 39 мячей.
«Челси» (жен) уж точно не будет действовать от обороны. Англичанки способны совершить сюрприз.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» (жен) предлагают — 2.04.
На викторию «Челси» (жен) дают — 3.35, ничья оценена — в 3.56.
Наш прогноз — Победа «Лиона» (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.50.