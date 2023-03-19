«Волга» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 16:00 мск. «Волга» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга»

«Волга» отчаянно борется за выживание. Сейчас команда занимает 17 место, отставая от спасительной 14 позиции на 7 очков.

А вот с атакой у ульяновцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.

В своем последнем поединке «Волга» потерпела поражение. Во встрече с «Рубином» ульяновцы уступили минимально.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «барсами» для команды складываются традиционно сложно. Из трех последних поединков «Волга» выиграла и проиграла по разу.

В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой «Алании». Отступать «Волге» уже некуда, и нужно срочно добывать заветные баллы.

«Алания»

«Барсы» все мечтают об элите. Между тем, 2 место команда пока потеряла, и сейчас осела на 4 позиции.

«Алания» привычно сильнее смотрится в атаке, чем в обороне. В 22 матчах «барсы» забили всего лишь 38 мячей.

В предыдущем туре «Алания» потеряла два очка. Дома владикавказцы не сумели одолеть скромную «Кубань» (2:2).

До того команда не смогла переиграть еще и «Нефтехимик» (0:0). А вот в контрольных матчах «Алания» смотрелась куда живее.

«Алания» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Нужно срочно выигрывать, ведь отставание от идущего вторым «Рубина» составляет 3 очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.91.

На викторию «Волги» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.50.

«Алания» явно мотивирована наконец-то добыть первую победу в весенней части сезона .

Наш прогноз — Победа «Алании» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.