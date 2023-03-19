«Волга»
«Волга» отчаянно борется за выживание. Сейчас команда занимает 17 место, отставая от спасительной 14 позиции на 7 очков.
А вот с атакой у ульяновцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.
В своем последнем поединке «Волга» потерпела поражение. Во встрече с «Рубином» ульяновцы уступили минимально.
Матчи с «барсами» для команды складываются традиционно сложно. Из трех последних поединков «Волга» выиграла и проиграла по разу.
В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой «Алании». Отступать «Волге» уже некуда, и нужно срочно добывать заветные баллы.
«Алания»
«Барсы» все мечтают об элите. Между тем, 2 место команда пока потеряла, и сейчас осела на 4 позиции.
«Алания» привычно сильнее смотрится в атаке, чем в обороне. В 22 матчах «барсы» забили всего лишь 38 мячей.
В предыдущем туре «Алания» потеряла два очка. Дома владикавказцы не сумели одолеть скромную «Кубань» (2:2).
До того команда не смогла переиграть еще и «Нефтехимик» (0:0). А вот в контрольных матчах «Алания» смотрелась куда живее.
«Алания» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Нужно срочно выигрывать, ведь отставание от идущего вторым «Рубина» составляет 3 очка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.91.
На викторию «Волги» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.50.
«Алания» явно
Наш прогноз — Победа «Алании» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.