«Вулверхэмптон» примет «Лидс» 18 марта на стадионе «Молинью» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Начало поединка в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Из-за высокой плотности в турнирной таблице «волки» находятся в трех очках от зоны вылета, несмотря на то, что они занимают 13-е место.

«Вулверхэмптон» сыграл 3 матча в этом месяце и смог выиграть только в одном. На своем поле хозяева выиграли у «Тоттенхэма» благодаря голу Адама Траоре в конце встречи.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Лидс 1X2Новым игрокам 2.253.203.40Фрибет$40

При этом «Вулвс» проиграли «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». Обе встречи проходили на выезде.« Мерсисайдцам» команда Лопетеги проиграла со счетом 0:2, а сорокам — с результатом 1:2.

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Головной боли добавляют травмы. У испанского специалиста не смогут сыграть нападающие Чикиньо и Диего Коста.

«Лидс»

«Павлинам» нужно побеждать в этой встрече. Для них 3 очка — это возможность выбраться из зоны вылета. Однако гости выиграли только один матч из пяти последних в АПЛ.

Последний раз «Лидс» побеждал 25 февраля, когда на своем поле обыграл «Саутгемптон» (1:0). Дальше был непростой матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, который закончился поражением со счетом 0:2.

В начале марта «Лидс» на выезде проиграл «Челси» (0:1), а неделю назад добился ничьи с «Брайтоном». Таким образом, сейчас у команды 24 очка, с которыми она занимает 19-е место.

У гостей травмированы защитник Стюарт Даллас и Лиам Купер, а также полузащитник Адам Форшоу.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение «Вулверхэмптону», но оно небольшое. Котировки разнятся незначительно — 2.25 и 3.40 соответственно.

Обе команды подойдут к матчу с предельной ответственностью. Обе понимают, что поражение для них — это тот вариант, который нужен. «Волки» будут стараться уйти от зоны вылета, а «павлины» — ее покинуть.

Это будет матч двух упертых оппонентов. Это повлечет за собой соответствующий результат. не исключено, что команды не забьют больше двух мячей. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2 за 2.10.