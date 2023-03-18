ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    «Вулверхэмптон» и «Лидс» много не забьют

    «Вулверхэмптон» — «Лидс». Ставки (к. 2.10) и прогноз на АПЛ 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Лидс Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуниор Фирпо
    «Вулверхэмптон» примет «Лидс» 18 марта на стадионе «Молинью» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Начало поединка в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Лидс Лидс
  • Лидс
    •

    «Вулверхэмптон»

    Из-за высокой плотности в турнирной таблице «волки» находятся в трех очках от зоны вылета, несмотря на то, что они занимают 13-е место.

    «Вулверхэмптон» сыграл 3 матча в этом месяце и смог выиграть только в одном. На своем поле хозяева выиграли у «Тоттенхэма» благодаря голу Адама Траоре в конце встречи.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Лидс

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.203.40Фрибет$40
    •

    При этом «Вулвс» проиграли «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». Обе встречи проходили на выезде.« Мерсисайдцам» команда Лопетеги проиграла со счетом 0:2, а сорокам — с результатом 1:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    Головной боли добавляют травмы. У испанского специалиста не смогут сыграть нападающие Чикиньо и Диего Коста.

    «Лидс»

    «Павлинам» нужно побеждать в этой встрече. Для них 3 очка — это возможность выбраться из зоны вылета. Однако гости выиграли только один матч из пяти последних в АПЛ.

    Последний раз «Лидс» побеждал 25 февраля, когда на своем поле обыграл «Саутгемптон» (1:0). Дальше был непростой матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, который закончился поражением со счетом 0:2.

  • Читайте по теме

    • В начале марта «Лидс» на выезде проиграл «Челси» (0:1), а неделю назад добился ничьи с «Брайтоном». Таким образом, сейчас у команды 24 очка, с которыми она занимает 19-е место.

    У гостей травмированы защитник Стюарт Даллас и Лиам Купер, а также полузащитник Адам Форшоу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение «Вулверхэмптону», но оно небольшое. Котировки разнятся незначительно — 2.25 и 3.40 соответственно.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Обе команды подойдут к матчу с предельной ответственностью. Обе понимают, что поражение для них — это тот вариант, который нужен. «Волки» будут стараться уйти от зоны вылета, а «павлины» — ее покинуть.

    Это будет матч двух упертых оппонентов. Это повлечет за собой соответствующий результат. не исключено, что команды не забьют больше двух мячей. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Палермо — Модена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Богемиан — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Вулверхэмптон» и «Лидс» много не забьют
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры