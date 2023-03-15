«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Блэкберн» борется за попадание в зону плей-офф. Сейчас «бродяги» как раз занимают 5 место в таблице.

Вот только атака «бродяг» явно не блещет. В 36 поединках игроки команды отличились лишь 41 забитым мячом.

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В минувшем туре «Блэкберн» потерпел обидное поражение. На выезде команда проиграла «Сток Сити» (3:2).

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Поединки с «Редингом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Блэкберн» проиграл 4 раза.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Блэкберн» — явно домашняя команда, к тому же соперник крайне нестабилен.

«Рединг»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно блекло. «Рединг» находится на 16 месте в турнирной таблице.

Правда, у команды имеются сложности с реализацией. В 36 матчах игроки «Рединга» отличились лишь 38 раз.

В минувшем туре команда вновь разочаровала. Дома «Рединг» минимально уступил «Миллуоллу».

Кстати, эта коллизия стала для команды третьей кряду. Да и оборона ошибается чересчур часто: 55 пропущенных мячей.

Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. «Рединг» мотивирован оторваться от опасной зоны на как можно более комфортное расстояние.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 1.86.

На викторию «Рединга» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.58.

«Бродяги» сильны в родных стенах , к тому же «Рединг» слишком много пропускает в свои ворота.

Наш прогноз — Победа «Блэкберна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Победа «Блэкберна» во 2 тайме за 2.24.