«Блэкберн»
«Блэкберн» борется за попадание в зону плей-офф. Сейчас «бродяги» как раз занимают 5 место в таблице.
Вот только атака «бродяг» явно не блещет. В 36 поединках игроки команды отличились лишь 41 забитым мячом.
Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Рединг
В минувшем туре «Блэкберн» потерпел обидное поражение. На выезде команда проиграла «Сток Сити» (3:2).
Поединки с «Редингом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Блэкберн» проиграл 4 раза.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Блэкберн» — явно домашняя команда, к тому же соперник крайне нестабилен.
«Рединг»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно блекло. «Рединг» находится на 16 месте в турнирной таблице.
Правда, у команды имеются сложности с реализацией. В 36 матчах игроки «Рединга» отличились лишь 38 раз.
В минувшем туре команда вновь разочаровала. Дома «Рединг» минимально уступил «Миллуоллу».
Кстати, эта коллизия стала для команды третьей кряду. Да и оборона ошибается чересчур часто: 55 пропущенных мячей.
Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. «Рединг» мотивирован оторваться от опасной зоны на как можно более комфортное расстояние.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 1.86.
На викторию «Рединга» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.58.
Наш прогноз — Победа «Блэкберна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Победа «Блэкберна» во 2 тайме за 2.24.