ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии НеймарВремя взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру Лионель МессиМесси против мафии. Как нарковойны в Росарио затронули великого футболиста
    Все новости спорта

    «Бродяги» добудут викторию

    «Блэкберн» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Чемпионшип, 15 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Блэкберн Прогнозы на Рединг
    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Рединг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сэмми Смодич
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Марта 2023 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Рединг Рединг
  • Рединг
    •

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» борется за попадание в зону плей-офф. Сейчас «бродяги» как раз занимают 5 место в таблице.

    Вот только атака «бродяг» явно не блещет. В 36 поединках игроки команды отличились лишь 41 забитым мячом.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Рединг

    1X2Новым игрокам
  • 1.753.505.00Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Блэкберн» потерпел обидное поражение. На выезде команда проиграла «Сток Сити» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Редингом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Блэкберн» проиграл 4 раза.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Блэкберн» — явно домашняя команда, к тому же соперник крайне нестабилен.

    «Рединг»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно блекло. «Рединг» находится на 16 месте в турнирной таблице.

    Правда, у команды имеются сложности с реализацией. В 36 матчах игроки «Рединга» отличились лишь 38 раз.

  • Переупрямили. Спорное судейство не помешало «Спартаку» набрать важнейшие три очка
  • Непростая победа красно-белых над «Факелом» — в нашем обзоре прессы
  • 11/03/2023

    • В минувшем туре команда вновь разочаровала. Дома «Рединг» минимально уступил «Миллуоллу».

    Кстати, эта коллизия стала для команды третьей кряду. Да и оборона ошибается чересчур часто: 55 пропущенных мячей.

    Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. «Рединг» мотивирован оторваться от опасной зоны на как можно более комфортное расстояние.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 1.86.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Рединга» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.58.

    «Бродяги» сильны в родных стенах, к тому же «Рединг» слишком много пропускает в свои ворота.

    Наш прогноз — Победа «Блэкберна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Победа «Блэкберна» во 2 тайме за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Блэкпул — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Миллуолл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Уотфорд — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уиган — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аризона — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Блэкберн» — «Рединг»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. «Бродяги» добудут викторию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры