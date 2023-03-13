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    «Хаммарбю» пройдет «АИК» в Кубке Швеции

    «Хаммарбю» — «АИК». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок Швеции, 13 марта 2023 года

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    «Хаммарбю» — «АИК»
    В понедельник, 13 марта, в рамках 1/4 финала Кубка Швеции состоится стокгольмское дерби, в котором «Хаммарбю» на своем стадионе сыграет против «АИКа». Начало — в 18:00 по мск. «Хаммарбю» — «АИК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хаммарбю»

    В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции, который проходит по системе весна-осень, «Хаммарбю» стал бронзовым призером, отстав всего лишь на очко от второй строки, но много проиграв победителю.

    «Зелено-белые» за 30 проведенных встреч прошлого первенства смогли выиграть 16 матчей при шести фиаско и восьми ничьих, забили 60 голов, а пропустили — 27.

    В зимнее межсезонье команда провела большое количество спаррингов, но особо серьезных соперников у нее не было. Выделим только победу над «Сиэтлом» 3:2 и фиаско от «Далласа» 0:1.

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    На групповом же этапе этого Кубка страны «Хаммарбю» не знал себе равных, выиграв все три проведенные встречи с общим счетом 15:1. Правда, все оппоненты представляли низшие дивизионы.

    «АИК»

    «АИК» в прошлом розыгрыше чемпионата Швеции финишировал на пятой строке в турнирной таблице, отстав от предстоящего противника на шесть баллов.

    Столичная команда в минувшем первенстве выиграла 14 встреч из 30 проведенных, а также по восемь раз уступала и играла вничью, разница мячей составила 45:36.

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    • Коллектив при подготовке к новому сезону провел семь контрольных встреч и чаще в них побеждал, чем проигрывал. Среди этих игр стоит выделить матч против «Копенгагена» — 1:2.

    На групповой стадии этого розыгрыша Кубка Швеции «АИК» выиграл группу, расписав одну мировую и добыв две виктории, пропустив только один гол при семи забитых.

    В минувшем сезоне оба очных поединка эти команды свели результативными мировыми — 2:2 и 3:3. На своем же поле «Хаммарбю» выиграл три игры из пяти при одной победе «АИКа».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хаммарбю» — 2.08, победа «АИКа» — 3.45, ничья — 3.55.

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    Проход: «Хаммарбю» — 1.58; «АИКа» — 2.39.

    Прогнозируем, что в данном противостоянии победителем выйдет «Хаммарбю», который значительно лучше выглядел на групповом этапе, чем «АИК».

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    «Хаммарбю» — «АИК»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Прогнозы на футбол. «Хаммарбю» пройдет «АИК» в Кубке Швеции
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