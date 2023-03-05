«Барселона» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:15 мск. «Барселона» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги после 23-х сыгранных матчей, в которых набрала 59 оков. Отрыв от «Реала» составляет семь очков.

Несколько дней назад «Барса» одержала гостевую победу над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

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С учетом кадровых проблем каталонцев результат на поле «Мадрида» стал сюрпризом. В ближайшее время команде Хави придется играть без Педри, Усмана Дембеле и Роберта Левандовского.

Таким образом, «Барселона» молниеносно отреагировала на выездное поражение от «Альмерии» (0:1) в прошлое воскресенье.

Как ни странно, в этом сезоне больше всего впечатляет игра «Барселоны» в обороне. Сине-гранатовые пропустили всего лишь восемь мячей в 23-х матчах испанского чемпионата.

«Барселона» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на «Камп Ноу» в рамках Ла Лиги (девять побед и две ничьи).

«Валенсия»

«Валенсия» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 23-х матчах 23 очка.

До такого состояния «летучих мышей» довел Дженнаро Гаттузо.

Итальянца уволили в конце января, но команда далеко не сразу пришла в себя. В середине февраля пост главного тренера занял Рубен Бараха.

В первом матче под руководством своего бывшего игрока «Валенсия» уступила на выезде «Хетафе» (0:1).

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На прошлой неделе «Валенсия» прервала серию из шести поражений, выиграв на своем поле у «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Валенсии» — за 6.35.

У «Барсы» не самый простой график, плюс есть кадровые проблемы, но все равно нет почти никаких сомнений, что команда Хави выирает у скучной «Валенсии», которую, по всей видимости, ждет борьба за выживание.

В первом круге «Барселона» выиграла на поле «Валенсии» со счетом 1:0. Предстоящий матч, скорее всего, тоже не станет праздником результативного футбола. Без Педри, Дембеле и Левандовского каталонцам не так-то и просто громить соперников.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал меньше 3,5 за 2.22.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Валенсия» не забьет за 2.13. «Валенсия» забила лишь один гол в пяти предыдущих матчах на выезде.