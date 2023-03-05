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    «Барса» обыграет «Валенсию» даже без Левандовского и Педри

    «Барселона» — «Валенсия». Ставка (к. 2.22) и прогноз на чемпионат Испании 5 марта 2023 года

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    «Барселона» пропустила всего лишь восемь мячей в 23-х матчах Ла Лиги
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:15 мск. «Барселона» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Марта 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Валенсия Валенсия
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    «Барселона»

    «Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги после 23-х сыгранных матчей, в которых набрала 59 оков. Отрыв от «Реала» составляет семь очков.

    Несколько дней назад «Барса» одержала гостевую победу над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

    Коэффициенты матча Барселона — Валенсия

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    С учетом кадровых проблем каталонцев результат на поле «Мадрида» стал сюрпризом. В ближайшее время команде Хави придется играть без Педри, Усмана Дембеле и Роберта Левандовского.

    Таким образом, «Барселона» молниеносно отреагировала на выездное поражение от «Альмерии» (0:1) в прошлое воскресенье.

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    • Как ни странно, в этом сезоне больше всего впечатляет игра «Барселоны» в обороне. Сине-гранатовые пропустили всего лишь восемь мячей в 23-х матчах испанского чемпионата.

    «Барселона» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на «Камп Ноу» в рамках Ла Лиги (девять побед и две ничьи).

    «Валенсия»

    «Валенсия» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 23-х матчах 23 очка.
    До такого состояния «летучих мышей» довел Дженнаро Гаттузо.

    Итальянца уволили в конце января, но команда далеко не сразу пришла в себя. В середине февраля пост главного тренера занял Рубен Бараха.

    В первом матче под руководством своего бывшего игрока «Валенсия» уступила на выезде «Хетафе» (0:1).

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    На прошлой неделе «Валенсия» прервала серию из шести поражений, выиграв на своем поле у «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Валенсии» — за 6.35.

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    У «Барсы» не самый простой график, плюс есть кадровые проблемы, но все равно нет почти никаких сомнений, что команда Хави выирает у скучной «Валенсии», которую, по всей видимости, ждет борьба за выживание.

    В первом круге «Барселона» выиграла на поле «Валенсии» со счетом 1:0. Предстоящий матч, скорее всего, тоже не станет праздником результативного футбола. Без Педри, Дембеле и Левандовского каталонцам не так-то и просто громить соперников.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал меньше 3,5 за 2.22.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Валенсия» не забьет за 2.13. «Валенсия» забила лишь один гол в пяти предыдущих матчах на выезде.

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    «Барселона» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Барса» обыграет «Валенсию» даже без Левандовского и Педри
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