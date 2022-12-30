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    Пошатнет ли лидерство «Бернли» «Сток Сити»?

    «Сток Сити» — «Бернли». Ставки (к. 2.12) и прогноз на Чемпионшип 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Бернли»
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    «Бернли» — лидер Чемпионшипа
    В матче 25-го тура Чемпионшипа «Сток Сити» примет «Бернли». Поединок состоится на стадионе «bet365» 30 декабря. Начало в 22:45 мск. «Сток Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Декабря 2022 года
    Сток Сити
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    •  Сток Сити 22:45 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Сток Сити»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 17 месте в Чемпионшипе.

    Причем «Сток Сити» выиграл только 9 матчей из 24. Да и атака явно не блещет: забито всего лишь 30 мячей.

    Коэффициенты матча Сток Сити — Бёрнли

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    В предыдущем своем поединке «Гончары» также не сумели победить. На выезде они сыграли вничью с «Ротерхэмом» (2:2).

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    И все же, в последних четырех матчах коллектив не проиграл, а значит способен отобрать очки у фаворита, особенно на своем поле.

    «Бернли»

    На данный момент «бордовые» возглавляют турнирную таблицу. В их активе 50 очков, благодаря чему они на три балла опрежают «Шеффилд Юнайтед».

    В случае победы «Бернли» продлит серию в Чемпионшипе до четырех матчей. Всего в этом сезоне они выиграли 14 раз. Также гости забили 49 голов и являются лидерами по этому показателю.

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    • В чемпионате «Бернли» разгромил «Блэкберн», КПР и «Бирмингем». Во всех случаях счет составил 3:0 в его пользу. Также они на своем стадионе обыграли «Мидлсбро» со счетом 3:1.

    21 декабря «Бернли» проиграл битву за выход в четвертьфинал Кубка английской лиги, уступив «Ман Юнайтед» со счетом 0:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Бернли», коэффициент на победу которых равен 2,33. Успех «Стока» оценивается в 3,10, ничья — в 3,35.

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    «Бернли» сыграл вничью после 1-го тайма в своих последних девяти матчах из 15-ти.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья после первого тайма за 2,12.

    Еще один вариант ставки — победа «Бернли» за 2,33. Гости выиграли 10 из 15 своих последних матчей в Чемпионшипе и лидируют в таблице, так что такой исход видится вполне логичным.

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    «Сток Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. Пошатнет ли лидерство «Бернли» «Сток Сити»?
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