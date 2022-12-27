«Шаньдун Тайшань»
Эта команда нынешний чемпионат проводит успешно. «Шаньдун Тайшань» находится на 2 месте в турнирной таблице.
За 2 тура до финиша команда идет вровень с «Ухань Три Таунс». Правда, уступает оппоненту по дополнительным показателям.
В своем предыдущем поединке «Шаньдун Тайшань» проиграл. Команда уступила «Шанхай СИПГ» со счетом 2:0.
«Шаньдун Тайшань» блестяще атакует. В 32 матчах игроки команды наколотили уже 81 мяч в ворота соперников.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Обыгрывать середняка лиги команда просто обязана.
«Мэйчжоу Хакка»
«Мэйчжоу Хакка» нынешний сезон проводит вполне прилично. Текущее 9 место в Суперлиге выглядит в этом плане показательным.
А вот в предыдущем своем поединке «Мэйчжоу Хакка» добыл 3 очка. Дома был минимально обыгран «Чанчунь Ятай».
В плане реализации команда выглядит неубедительно. Все-таки забили игроки «Мэйчжоу Хакка» лишь 42 мяча в 32 встречах.
Да и оборона команды явно не блещет монолитностью. Пропущено уже 38 мячей, что больше гола за матч.
В этой встрече «Мэйчжоу Хакка» наверняка будет действовать вторым номером. Так что ждем от гостей контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.18.
На викторию «Мэйчжоу Хакка» дают — 14.10, ничья оценена — в 7.45.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.08.