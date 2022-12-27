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    «Шаньдун Тайшань» забьет и пропустит

    «Шаньдун Тайшань» — «Мэйчжоу Хакка». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Китая, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Тайшань» — «Мэйчжоу Хакка»
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    «Шаньдун Тайшань»
    «Шаньдун Тайшань» сыграет на своем поле с «Мэйчжоу Хакка» в рамках 33-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 15:00 мск. «Шаньдун Тайшань» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 27 Декабря 2022 года
    Шаньдун Тайшань
  • Китай. Суперлига
    •  Шаньдун Тайшань 15:00 Мэйчжоу Хакка Мэйчжоу Хакка
  • Мэйчжоу
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    «Шаньдун Тайшань»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит успешно. «Шаньдун Тайшань» находится на 2 месте в турнирной таблице.

    За 2 тура до финиша команда идет вровень с «Ухань Три Таунс». Правда, уступает оппоненту по дополнительным показателям.

    В своем предыдущем поединке «Шаньдун Тайшань» проиграл. Команда уступила «Шанхай СИПГ» со счетом 2:0.

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    «Шаньдун Тайшань» блестяще атакует. В 32 матчах игроки команды наколотили уже 81 мяч в ворота соперников.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Обыгрывать середняка лиги команда просто обязана.

    «Мэйчжоу Хакка»

    «Мэйчжоу Хакка» нынешний сезон проводит вполне прилично. Текущее 9 место в Суперлиге выглядит в этом плане показательным.

    А вот в предыдущем своем поединке «Мэйчжоу Хакка» добыл 3 очка. Дома был минимально обыгран «Чанчунь Ятай».

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    • В плане реализации команда выглядит неубедительно. Все-таки забили игроки «Мэйчжоу Хакка» лишь 42 мяча в 32 встречах.

    Да и оборона команды явно не блещет монолитностью. Пропущено уже 38 мячей, что больше гола за матч.

    В этой встрече «Мэйчжоу Хакка» наверняка будет действовать вторым номером. Так что ждем от гостей контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Мэйчжоу Хакка» дают — 14.10, ничья оценена — в 7.45.

    «Шаньдун Тайшань» борется за чемпионский титул, и наверняка будет активно действовать в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.08.

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    «Шаньдун Тайшань» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» забьет и пропустит
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