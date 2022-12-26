В понедельник, 26 декабря, в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» на своем поле сыграет против «Блэкберна». Начало — в 15:30 по мск. «Сандерленд» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

«Сандерленд», который только поднялся из третьей лиги, имеет шансы побороться за повышение до АПЛ. После 23 туров он с 31 баллом идет на 13-м, но от заветной шестой строки отстает всего на три пункта.

За всю турнирную дистанцию «черные коты» по восемь раз побеждали и терпели фиаско, а также семь встреч завершили вничью. Забить смогли они 31 мяч, а пропустили в свои ворота 26 голов.

Коэффициенты матча Сандерленд — Блэкберн Роверс 1X2Новым игрокам 2.303.253.20Фрибет$40

В первой игре после перерыва коллектив на своем поле нанес поражение «Миллуоллу» 3:0, после чего уступил дома 1:2 «Вест Бромвичу» и накануне поделил очки в гостях с «Халлом» — 1:1.

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Что касаемо домашней статистики «Сандерленда», то в родных стенах он выступает не лучшим образом, выиграв только три игры из 11 проведенных при четырех ничьих и поражениях. Причем в четырех последних поединках на своей территории он уступил в трех из них.

«Блэкберн»

«Блэкберн» также ведет борьбу за повышение в классе, находясь сейчас на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 39 баллов. От второй строки он отстает на пять пунктов, а ближайшего преследователя обходит на два.

«Бродяги» в текущем первенстве очень бескомпромиссны. За 23 проведенных матча они смогли отпраздновать 13 викторий и десять раз уходили с поля поверженными. Разница мячей составляет 27:26.

После выхода с перерыва, связанного с проведением ЧМ-2022, коллектив успел провести два поединка первенства, дома крупно проиграл 1:4 «Престону» и в гостях переиграв 2:0 «Норвич». Накануне же он в 1/8 финала Кубка лиги на своем поле был разгромлен «Ноттингемом» 1:4.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Блэкберн» отпраздновал пять викторий и семь раз уходил с поля ни с чем.

В первом круге текущего первенства «Блэкберн» на своем поле одолел «Сандерленд» со счетом 2:0. До этого же между собой команды не играли на протяжении десяти лет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сандерленда» — 2.35, победа «Блэкберна» — 3.11, ничья — 3.32.

После перерыва обе команды играют довольно-таки результативно. Поэтому ожидаем, что и данная встреча не станет исключение, и прогнозируем верховой тотал.