ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В ноябре «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в рамках Кубка лигиКаталонское дерби, «Ман Сити» — «Челси» и два испытания для «Арсенала». Топ-10 матчей во время новогодних праздников Нил Мопе и Бернд ЛеноЭффект бабочки. Как Нил Мопе, Жозе Моуринью и причиндалы Гленна Мюррея помогли Месси выиграть ЧМ-2022 Аргентина стремилась выиграть ЧМ-2022 ради МессиПочему успех Аргентины в целом не благодаря Месси
  • 23:33
    • Источник: Тренер «Маккаби Тель-Авив» может возглавить «Краснодар»
  • 21:41
    • L’Equipe представил символическую сборную года
  • 21:22
    • Роналдо о ЧМ-2022: Аргентина играет не в самый красивый футбол, но они играют с невероятной страстью и желанием
  • 21:00
    • Бадьяшиль может перейти в «Челси»
  • 20:43
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 20:36
    • Карраско может покинуть «Атлетико» в ближайшее время
  • 20:16
    • Дубли Хайруллина и Яшкина помогли СКА обыграть «Спартак»
    Все новости спорта

    Поединок обещает быть результативным

    «Сандерленд» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Сандерленд Прогнозы на Блэкберн
    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Блэкберн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Блэкберн»
    В понедельник, 26 декабря, в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» на своем поле сыграет против «Блэкберна». Начало — в 15:30 по мск. «Сандерленд» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2022 года
    Сандерленд
  • Сандерленд
    •  Сандерленд 15:30 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Сандерленд»

    «Сандерленд», который только поднялся из третьей лиги, имеет шансы побороться за повышение до АПЛ. После 23 туров он с 31 баллом идет на 13-м, но от заветной шестой строки отстает всего на три пункта.

    За всю турнирную дистанцию «черные коты» по восемь раз побеждали и терпели фиаско, а также семь встреч завершили вничью. Забить смогли они 31 мяч, а пропустили в свои ворота 26 голов.

    Коэффициенты матча Сандерленд — Блэкберн Роверс

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.253.20Фрибет$40
    •

    В первой игре после перерыва коллектив на своем поле нанес поражение «Миллуоллу» 3:0, после чего уступил дома 1:2 «Вест Бромвичу» и накануне поделил очки в гостях с «Халлом» — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Что касаемо домашней статистики «Сандерленда», то в родных стенах он выступает не лучшим образом, выиграв только три игры из 11 проведенных при четырех ничьих и поражениях. Причем в четырех последних поединках на своей территории он уступил в трех из них.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» также ведет борьбу за повышение в классе, находясь сейчас на третьем месте в турнирной таблице, имея на счету 39 баллов. От второй строки он отстает на пять пунктов, а ближайшего преследователя обходит на два.

    «Бродяги» в текущем первенстве очень бескомпромиссны. За 23 проведенных матча они смогли отпраздновать 13 викторий и десять раз уходили с поля поверженными. Разница мячей составляет 27:26.

  • Конец «Золотого поколения». Как ЧМ-2022 стал токсичным для сборной Бельгии
  • История и причины провала сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу в Катаре
  • 23/12/2022

    • После выхода с перерыва, связанного с проведением ЧМ-2022, коллектив успел провести два поединка первенства, дома крупно проиграл 1:4 «Престону» и в гостях переиграв 2:0 «Норвич». Накануне же он в 1/8 финала Кубка лиги на своем поле был разгромлен «Ноттингемом» 1:4.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Блэкберн» отпраздновал пять викторий и семь раз уходил с поля ни с чем.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В первом круге текущего первенства «Блэкберн» на своем поле одолел «Сандерленд» со счетом 2:0. До этого же между собой команды не играли на протяжении десяти лет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сандерленда» — 2.35, победа «Блэкберна» — 3.11, ничья — 3.32.

    После перерыва обе команды играют довольно-таки результативно. Поэтому ожидаем, что и данная встреча не станет исключение, и прогнозируем верховой тотал.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зиря — Кяпаз
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Коньяспор — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Газиантеп — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.84
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бней-Сахнин — Хапоэль Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  4.10
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брешия — Палермо
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сандерленд» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Поединок обещает быть результативным
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры