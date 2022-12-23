ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 2
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тики-така не принесла сборной Испании успеха на ЧМ-2022Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху Антуан Гризманн и Килиан МбаппеCмесь Зидана и Платини, с щепоткой Канте. Как Гризманн стал откровением сборной Франции на ЧМ-2022 Энцо ФернандесМировой трамплин. Топ-10 открытий ЧМ-2022
  • 10:27
    • Романцев: Переход РФС в Азию — путь в никуда. Я категорически против
  • 01:18
    • «МЮ» обыграл «Бернли» в 1/8 Кубка лиги
  • 23:59
    • Дубли Эмболо и Якобса принесли «Монако» победу над «Лидсом»
  • 21:53
    • ЦСКА выиграл армейское дерби, прервав 7-матчевую победную серию СКА
    Все новости спорта

    Чья беспроигрышная серия прервется?

    «Умраниеспор» — «Истанбул Башакшехир». Ставки (к. 3.05) и прогноз на футбол, Суперлига, 23 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Умраниеспор» — «Истанбул Башакшехир»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Истанбул Башакшехир» идет на 5 месте
    В матче 15-го тура турецкой Суперлиги «Умраниеспор» примет «Истанбул Башакшехир». Поединок запланирован на 23 декабря 20:00 мск. «Умраниеспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 23 Декабря 2022 года
    Умраниеспор
  • Турция. Суперлига
    •  Умраниеспор 20:00 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •

    «Умраниеспор»

    По итогам 13 поединков «Умраниеспор» занимает последнее, 19-е место в турецкой Суперлиге.

    Команда набрала семь очков и отстает от безопасной 15-й позиции составляет шесть баллов.

    Коллектив уже начал официальные матчи после паузы, связанной с проведением ЧМ-2022, победив в Кубке Турции «Касимпашу» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Клуб не знает поражений пять последних игр во всех турнирах при трех победах и двух ничьих, а значит находится в неплохой форме.

    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Истанбул Башакшехир» находится на 5 месте в таблице Суперлиги.

    Наиболее проблемным звеном является атака. Стамбульцы забили всего 19 мячей в 13 матчах.

  • Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху
  • Важный текст о главных футбольных тенденциях
  • Вчера

    • В своем предыдущем официальном поединке «Истанбул Башакшехир» переиграл на выезде «Гезтепе» (3:1) в Кубке Турции.

    В последних четырех играх во всех турнирах клуб не проиграл при двух победах и двух ничьих, а значит и его форма позволяет рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Истанбул Башакшехир» — 1,93, успех «Умраниеспора» оценивается в 3,90, ничья — в 3,55.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последних 9 из 15 матчей хозяева поля забили больше 1,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Истанбул Башакшехир» больше 1,5 голов за 3,05.

    Еще один вариант ставки — по крайней мере одна команда не забьет за 2,01. В последних 9 из 15 матчей «Истанбул Башакшехира» забивала либо одна команда, либо не забивал никто, а значит такая ставка имеет высокие шансы на успех.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Валенсия — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тим — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арис — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реджина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Герника — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Лион — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арентейро — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  7.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Умраниеспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. Чья беспроигрышная серия прервется?
  • 0
    •
  • 2
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры