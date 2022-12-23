В матче 15-го тура турецкой Суперлиги «Умраниеспор» примет «Истанбул Башакшехир». Поединок запланирован на 23 декабря 20:00 мск. «Умраниеспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Умраниеспор»

По итогам 13 поединков «Умраниеспор» занимает последнее, 19-е место в турецкой Суперлиге.

Команда набрала семь очков и отстает от безопасной 15-й позиции составляет шесть баллов.

Коллектив уже начал официальные матчи после паузы, связанной с проведением ЧМ-2022, победив в Кубке Турции «Касимпашу» (2:1).

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Клуб не знает поражений пять последних игр во всех турнирах при трех победах и двух ничьих, а значит находится в неплохой форме.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Истанбул Башакшехир» находится на 5 месте в таблице Суперлиги.

Наиболее проблемным звеном является атака. Стамбульцы забили всего 19 мячей в 13 матчах.

В своем предыдущем официальном поединке «Истанбул Башакшехир» переиграл на выезде «Гезтепе» (3:1) в Кубке Турции.

В последних четырех играх во всех турнирах клуб не проиграл при двух победах и двух ничьих, а значит и его форма позволяет рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Истанбул Башакшехир» — 1,93, успех «Умраниеспора» оценивается в 3,90, ничья — в 3,55.

В последних 9 из 15 матчей хозяева поля забили больше 1,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Истанбул Башакшехир» больше 1,5 голов за 3,05.

Еще один вариант ставки — по крайней мере одна команда не забьет за 2,01. В последних 9 из 15 матчей «Истанбул Башакшехира» забивала либо одна команда, либо не забивал никто, а значит такая ставка имеет высокие шансы на успех.