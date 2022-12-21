«Лидс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» нынешний сезон проводит крайне неубедительно. Команда находится на 15 месте в АПЛ, лишь на 2 очка отставая от опасной зоны.

Правда, «Лидс» в 14 матчах чемпионата пропустил 26 мячей. А вот с атакой у команды относительный порядок — 22 забитых мяча.

Вот только всего 4 виктории в 14 матчах — крайне слабый показатель. Да и проиграл «Лидс» половину своих матчей.

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Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Лидс» в товарищеском матче сумел одолеть «Реал Сосьедад» (2:1).

В этом поединке «Лидс» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, в последних контрольных матчах команда смотрелась симпатично.

«Монако»

В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице своего чемпионата «Монако» находится лишь на 6 позиции.

Самым проблемным звеном монегасков является оборона. В 15 матчах пропущен уже 21 мяч.

А вот атака «Монако» выглядит достаточно позитивно. Игроки команды в 15 матчах наколотили 29 мячей.

Свой последний матч «Монако» провел неуверенно. Ничья с «Фиорентиной» (1:1) едва ли может быть записана в актив.

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Монегаски уж точно способны прибавить в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.25.

На викторию «Монако» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.40.

Монегаски наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке , в чем вполне способны преуспеть.

Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.55.