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    Смогут ли монегаски расправиться с «Лидсом»?

    «Лидс» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, товарищеский матч, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Декабря 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Лидс»

    «Лидс» нынешний сезон проводит крайне неубедительно. Команда находится на 15 месте в АПЛ, лишь на 2 очка отставая от опасной зоны.

    Правда, «Лидс» в 14 матчах чемпионата пропустил 26 мячей. А вот с атакой у команды относительный порядок — 22 забитых мяча.

    Вот только всего 4 виктории в 14 матчах — крайне слабый показатель. Да и проиграл «Лидс» половину своих матчей.

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    Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Лидс» в товарищеском матче сумел одолеть «Реал Сосьедад» (2:1).

    В этом поединке «Лидс» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, в последних контрольных матчах команда смотрелась симпатично.

    «Монако»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице своего чемпионата «Монако» находится лишь на 6 позиции.

    Самым проблемным звеном монегасков является оборона. В 15 матчах пропущен уже 21 мяч.

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    • А вот атака «Монако» выглядит достаточно позитивно. Игроки команды в 15 матчах наколотили 29 мячей.

    Свой последний матч «Монако» провел неуверенно. Ничья с «Фиорентиной» (1:1) едва ли может быть записана в актив.

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Монегаски уж точно способны прибавить в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Монако» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.40.

    Монегаски наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, в чем вполне способны преуспеть.

    Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.55.

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    «Лидс» — «Монако»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли монегаски расправиться с «Лидсом»?
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