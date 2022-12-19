«Сампдория»
Генуэзцы проваливают нынешний сезон, и это еще мягко сказано. Команда сражается за выживание, осев на предпоследнем 19 месте в Серии А.
Более того, «Сампдория» в 15 матчах чемпионата выиграла лишь однажды. При этом забила команда всего 6 мячей.
Да и оборона команды действует крайне ненадежно. Пропущено 27 мячей, что в среднем составляет почти 2 гола за матч.
Свой последний поединок команда провела неуверенно. «Сампдория» не сумела переиграть «Адану Демирспор» (2:2).
В этом поединке «Сампдория» наверняка будет действовать первым номером. Быть может, свое веское слово скажет неувядающий Фабио Квальярелла?!
«Динамо» Дрезден
В нынешнем сезоне эта команда выступает в третьей по рангу немецкой лиге. В турнирной таблице «Динамо» Дрезден находится на 9 позиции.
Команда вряд ли способна вернуться во Вторую Бундеслигу. Отставание от 3 места составляет 8 очков.
Неплохая атака «Динамо» Дрезден является главным достоянием команды. Игроки команды в 17 матчах наколотили 24 мяча.
Свой последний матч динамовцы провели неудачно. Дома дрезденцы не сумели обыграть «Цвикау» (0:0).
Наверняка немцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление полпреду Серии А у команды огромная.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 1.12.
На викторию «Динамо» Дрезден дают — 17.00, ничья оценена — в 8.80.
Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Фора «Сампдории» -3.5 за 2.94.