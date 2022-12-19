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    «Сампдория» обеспечит голепад

    «Сампдория» — «Динамо» Дрезден. Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, товарищеский матч, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Динамо» Дрезден
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    Фабио Квальярелла
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Динамо» Дрезден в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 17:30 мск. «Сампдория» — «Динамо» Дрезден: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Декабря 2022 года
    Динамо Др
  • Дрезден
    •  Динамо Др 17:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Сампдория»

    Генуэзцы проваливают нынешний сезон, и это еще мягко сказано. Команда сражается за выживание, осев на предпоследнем 19 месте в Серии А.

    Более того, «Сампдория» в 15 матчах чемпионата выиграла лишь однажды. При этом забила команда всего 6 мячей.

    Да и оборона команды действует крайне ненадежно. Пропущено 27 мячей, что в среднем составляет почти 2 гола за матч.

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    Свой последний поединок команда провела неуверенно. «Сампдория» не сумела переиграть «Адану Демирспор» (2:2).

    В этом поединке «Сампдория» наверняка будет действовать первым номером. Быть может, свое веское слово скажет неувядающий Фабио Квальярелла?!

    «Динамо» Дрезден

    В нынешнем сезоне эта команда выступает в третьей по рангу немецкой лиге. В турнирной таблице «Динамо» Дрезден находится на 9 позиции.

    Команда вряд ли способна вернуться во Вторую Бундеслигу. Отставание от 3 места составляет 8 очков.

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    • Неплохая атака «Динамо» Дрезден является главным достоянием команды. Игроки команды в 17 матчах наколотили 24 мяча.

    Свой последний матч динамовцы провели неудачно. Дома дрезденцы не сумели обыграть «Цвикау» (0:0).

    Наверняка немцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление полпреду Серии А у команды огромная.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 1.12.

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    На викторию «Динамо» Дрезден дают — 17.00, ничья оценена — в 8.80.

    Итальянцы явно превосходят оппонента в классе, что наверняка докажут непосредственно на поле.

    Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Фора «Сампдории» -3.5 за 2.94.

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    «Сампдория» — «Динамо» Дрезден: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сампдория» обеспечит голепад
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