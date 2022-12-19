«Сампдория» сыграет на своем поле с «Динамо» Дрезден в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 17:30 мск. «Сампдория» — «Динамо» Дрезден: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Генуэзцы проваливают нынешний сезон, и это еще мягко сказано. Команда сражается за выживание, осев на предпоследнем 19 месте в Серии А.

Более того, «Сампдория» в 15 матчах чемпионата выиграла лишь однажды. При этом забила команда всего 6 мячей.

Да и оборона команды действует крайне ненадежно. Пропущено 27 мячей, что в среднем составляет почти 2 гола за матч.

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Свой последний поединок команда провела неуверенно. «Сампдория» не сумела переиграть «Адану Демирспор» (2:2).

В этом поединке «Сампдория» наверняка будет действовать первым номером. Быть может, свое веское слово скажет неувядающий Фабио Квальярелла?!

«Динамо» Дрезден

В нынешнем сезоне эта команда выступает в третьей по рангу немецкой лиге. В турнирной таблице «Динамо» Дрезден находится на 9 позиции.

Команда вряд ли способна вернуться во Вторую Бундеслигу. Отставание от 3 места составляет 8 очков.

Неплохая атака «Динамо» Дрезден является главным достоянием команды. Игроки команды в 17 матчах наколотили 24 мяча.

Свой последний матч динамовцы провели неудачно. Дома дрезденцы не сумели обыграть «Цвикау» (0:0).

Наверняка немцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление полпреду Серии А у команды огромная.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 1.12.

На викторию «Динамо» Дрезден дают — 17.00, ничья оценена — в 8.80.

Итальянцы явно превосходят оппонента в классе , что наверняка докажут непосредственно на поле.

Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Фора «Сампдории» -3.5 за 2.94.