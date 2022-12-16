В 15-м туре кипрского Первого дивизиона «Олимпиакос» на своем поле будет принимать «Арис». Начало встречи — в 20:00 мск «Олимпиакос» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

В Первом дивизионе Кипра команда находится на дне турнирной таблицы, занимая 13-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» располагается в зоне вылета и отстает от 11-го места на 3 очка.

У «Олимпиакоса» проблемы в атаке и обороне. Команда забивает крайне мало, лишь 10 голов в 14 матчах при 27 пропущенных — это самый худший показатель в лиге.

Команда не выиграла в последних 5 матчах: трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Особо чувствительным получилось поражение от «Омонии» (4:0). «Олимпиакос» совсем ничего не мог предложить сопернику.

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В предстоящем матче «Олимпиакос» будет пытаться выдерживать давление от соперника. Проблемы в обороне могут поставить крест на шанс получить очки в престоящем матче

«Арис»

«Арис» находится на вершине турнирной таблицы. Команда занимает 4-е место с 30 очками в копилке.

«Арис» находится на 2-м месте по показателю забитых мячей — 28 раз команда поразила ворота соперника. Больше голов только у одного из лидеров чемпионата «Пафоса» (30 голов).

Стоит отметить, что кипрский клуб находится не в лучшей форме. За последние 3 матча «Арис» дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

Самое ощутимое поражение команда получила от «ПАОК» (1:4). Это поражение можно оправдать статусом товарищеского матча. «Арис» проверял способности своего резервного состава.

Последний официальный матч команда сыграла с «АЕЛ» (0:0). На 72-й минуте игрок «Ариса» получил красную карточку. В предстоящем матче «Арис» будет доминировать, даже несмотря на то, что играет в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ариса» предлагают — 1.66.

На викторию «Олимпиакоса» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.75.

Гости, безусловно, считаются фаворитом этого матча. Для «Ариса» этот матч — отличная возможность закрепиться за вершине турнирной таблицы.

Наш прогноз — Тотал голов больше 1 в первом тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Ариса» -0.5 во втором тайме за 2.00.