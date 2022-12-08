«Реймс» сыграет на своем поле с «Сошо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 18:00 мск. «Реймс» — «Сошо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Текущее 11 место в Лиге 1 клуб наверняка не устраивает.

При этом «Реймс» имеет заметные сложности с реализацией. В 15 поединках игроки команды забили всего 16 мячей.

В предыдущем своем официальном поединке «Реймс» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Монпелье» (1:1).

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Последний раз «Реймс» проигрывал еще в середине сентября. Более того, команде удалось дать бой самому ПСЖ (0:0).

В этом поединке «Реймс» наверняка будет действовать с позиции силы. Обыгрывать представителя второго дивизиона команда просто обязана.

«Сошо»

В нынешнем сезоне эта команда сражается за выход в Лигу 1. На текущий момент «Сошо» находится на 3 месте в таблице.

Отставание от искомой 2 позиции минимальное. Да и атака смотрится неплохо: 24 мяча в 15 матчах.

Правда, проигрывает команда, как для одного из лидеров Лиги 2, многовато. В 15 матчах в пассиве у «Сошо» уже 4 поражения.

В составе команды стоит отметить Ибрагима Сиссоко. Форвард в нынешнем чемпионате забил уже 8 мячей.

Наверняка в этом поединке команда не будет отсиживаться в тылах. Есть шанс проверить свои силы на фоне полпреда Лиги 1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.89.

На викторию «Сошо» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.71.

«Реймс» сильнее, к тому же явно постарается одолеть представителя второго по рангу французского дивизиона.

Наш прогноз — Победа «Реймса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Фора «Реймса» -1.5 за 3.24.