«Реймс»
«Реймс» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Текущее 11 место в Лиге 1 клуб наверняка не устраивает.
При этом «Реймс» имеет заметные сложности с реализацией. В 15 поединках игроки команды забили всего 16 мячей.
В предыдущем своем официальном поединке «Реймс» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Монпелье» (1:1).
Последний раз «Реймс» проигрывал еще в середине сентября. Более того, команде удалось дать бой самому ПСЖ (0:0).
В этом поединке «Реймс» наверняка будет действовать с позиции силы. Обыгрывать представителя второго дивизиона команда просто обязана.
«Сошо»
В нынешнем сезоне эта команда сражается за выход в Лигу 1. На текущий момент «Сошо» находится на 3 месте в таблице.
Отставание от искомой 2 позиции минимальное. Да и атака смотрится неплохо: 24 мяча в 15 матчах.
Правда, проигрывает команда, как для одного из лидеров Лиги 2, многовато. В 15 матчах в пассиве у «Сошо» уже 4 поражения.
В составе команды стоит отметить Ибрагима Сиссоко. Форвард в нынешнем чемпионате забил уже 8 мячей.
Наверняка в этом поединке команда не будет отсиживаться в тылах. Есть шанс проверить свои силы на фоне полпреда Лиги 1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.89.
На викторию «Сошо» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.71.
«Реймс» сильнее, к тому же явно постарается одолеть представителя второго по рангу французского дивизиона.
Наш прогноз — Победа «Реймса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Фора «Реймса» -1.5 за 3.24.