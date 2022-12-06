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    «Генк» продолжит свой победный сериал

    «Генк» — «Херенвен». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Херенвен»
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    Пол Онуачу
    «Генк» сыграет на своем поле с «Херенвеном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 14:00 мск. «Генк» — «Херенвен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Декабря 2022 года
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    •  Генк 14:00 Херенвен Херенвен
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    «Генк»

    «Генк» проводит весьма продуктивный сезон. В своем чемпионате команда лидирует, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    Более того, «Генк» потрясающе надежно обороняется. В 17 турах пропущено только 15 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Генк» смог одержать викторию. На выезде был переигран «Андерлехт» (0:2).

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    И атакует «Генк» весьма результативно. В чемпионате Бельгии команда забивает чаще всех — 45 голов.

    В этом поединке команда явно будет активно атаковать. Победная серия «Генка» составляет уже 11 (!) матчей.

    «Херенвен»

    Нынешний сезон для этой команды складывается не столь ярко. На данный момент она находится на 8 месте в таблице.

    Причем «Херенвен» имеет явные проблемы с реализацией. В 14 матчах забито всего лишь 16 мячей.

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    • «Херенвен» в своем последнем матче добыл три пункта. Дома команда сумела одолеть «Камбур» (2:1).

    Зато с обороной у «Херенвена» все в порядке. Пропускает команда меньше гола за матч — лишь 13 мячей в 14 матчах.

    Дать бой лидеру чемпионата Бельгии команде по силам. Да и свои шансы у ворот соперника «Херенвен» найдет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Херенвена» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.00.

    «Генк» проводит мощнейший отрезок, и явно не собирается расслабляться даже в контрольных матчах.

    Наш прогноз — Фора «Генка» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Победа «Генка» в 1 тайме за 2.20.

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    «Генк» — «Херенвен»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. «Генк» продолжит свой победный сериал
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