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    «Интер» быстро расправится с мальтийцами

    «Гзира Юнайтед» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 5 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гзира Юнайтед» — «Интер»
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    Николо Барелла
    «Гзира Юнайтед» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 20:00 мск. «Гзира Юнайтед» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гзира Юнайтед»

    Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В своем чемпионате «Гзира Юнайтед» находится на 3 месте в таблице.

    Более того, «Гзира Юнайтед» потрясающе надежно обороняется. В 12 турах команда пропустила лишь 9 раз.

    В предыдущем своем официальном поединке «Гзира Юнайтед» разочаровала. Дома команда минимально уступила «Бальцану».

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    Более того, осенний цикл команде дается сложно. Да и со стабильностью в игре имеются проблемы.

    В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Соперник слишком уж сильный, да и собственные проблемы не решены.

    «Интер»

    Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. На данный момент она находится на 5 месте в Серии А.

    Причем «Интер» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 15 матчах миланцы пропустили 22 мяча.

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    • «Интер» в своем последнем матче добыл три пункта. В выездном поединке с «Аталантой» миланцы были сильнее и удачливее (2:3).

    Да и стабильности команде явно не хватает. Что говорить, если «Интер» проиграл уже 5 матчей из 15 в Серии А.

    Даже без ряда игроков, миланцы на голову сильнее соперника. Это итальянский клуб и постарается продемонстрировать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Гзира Юнайтед» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.

    Миланцы явно сильнее мальтийского клуба, что и начнут доказывать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    «Гзира Юнайтед» — «Интер»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» быстро расправится с мальтийцами
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