«Гзира Юнайтед» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 20:00 мск. «Гзира Юнайтед» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гзира Юнайтед»

Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В своем чемпионате «Гзира Юнайтед» находится на 3 месте в таблице.

Более того, «Гзира Юнайтед» потрясающе надежно обороняется. В 12 турах команда пропустила лишь 9 раз.

В предыдущем своем официальном поединке «Гзира Юнайтед» разочаровала. Дома команда минимально уступила «Бальцану».

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Более того, осенний цикл команде дается сложно. Да и со стабильностью в игре имеются проблемы.

В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Соперник слишком уж сильный, да и собственные проблемы не решены.

«Интер»

Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. На данный момент она находится на 5 месте в Серии А.

Причем «Интер» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 15 матчах миланцы пропустили 22 мяча.

«Интер» в своем последнем матче добыл три пункта. В выездном поединке с «Аталантой» миланцы были сильнее и удачливее (2:3).

Да и стабильности команде явно не хватает. Что говорить, если «Интер» проиграл уже 5 матчей из 15 в Серии А.

Даже без ряда игроков, миланцы на голову сильнее соперника. Это итальянский клуб и постарается продемонстрировать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.50.

На викторию «Гзира Юнайтед» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.

Миланцы явно сильнее мальтийского клуба , что и начнут доказывать с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.