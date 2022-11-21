«Ухань Фри Таунс» сыграет на своем поле с «Мэйчжоу Хаккой» в рамках 26-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:30 мск. «Ухань Фри Таунс» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ухань Фри Таунс»

«Ухань Фри Таунс» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас команда занимает 2 строчку, отставая на 3 очка от лидера.

Главным украшением команды является мощная атака. В 25 матчах игроки клуба настреляли 70 мячей.

В предыдущем туре «Ухань Фри Таунс» проиграл. Дома команда уступила «Хэнань Суншань Лунмэнь» (1:3).

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Матчи с «Мэйчжоу Хаккой» для команды традиционно удачно. Из трех очных встреч были выиграны все три.

«Мэйчжоу Хакка»

Эта команда неплохо обороняется, но этого маловато. На текущий момент команда занимает скромное 9 место.

Минувший тур также стал для команды успешным. «Мэйчжоу Хакка» минимально одолела «Гуанчжоу Сити».

Причем действующая победная серия клуба составляет уже три матча. Да и вообще, потенциал у команды огромный.

Главной проблемой «Мэйчжоу Хакки» является слабая атака. В 25 матчах игроки команды забили только 36 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Ухань Фри Таунс» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают взять за 6.45, а победу «Мэйчжоу Хакки» — за 10.90.

«Ухань Фри Таунс» борется за чемпионство .

«Мэйчжоу Хакка» в последних матчах выглядел уверенно.

Гости способны дать бой одному из лидеров Суперлиги. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.31.