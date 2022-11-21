«Ухань Фри Таунс»
«Ухань Фри Таунс» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас команда занимает 2 строчку, отставая на 3 очка от лидера.
Главным украшением команды является мощная атака. В 25 матчах игроки клуба настреляли 70 мячей.
В предыдущем туре «Ухань Фри Таунс» проиграл. Дома команда уступила «Хэнань Суншань Лунмэнь» (1:3).
Матчи с «Мэйчжоу Хаккой» для команды традиционно удачно. Из трех очных встреч были выиграны все три.
«Мэйчжоу Хакка»
Эта команда неплохо обороняется, но этого маловато. На текущий момент команда занимает скромное 9 место.
Минувший тур также стал для команды успешным. «Мэйчжоу Хакка» минимально одолела «Гуанчжоу Сити».
Причем действующая победная серия клуба составляет уже три матча. Да и вообще, потенциал у команды огромный.
Главной проблемой «Мэйчжоу Хакки» является слабая атака. В 25 матчах игроки команды забили только 36 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Ухань Фри Таунс» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают взять за 6.45, а победу «Мэйчжоу Хакки» — за 10.90.
«Ухань Фри Таунс»
«Мэйчжоу Хакка» в последних матчах выглядел уверенно.
Гости способны дать бой одному из лидеров Суперлиги. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.31.