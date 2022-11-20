ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк Кондратюк Трусова проиграет юниорке, Кондратюк будет чемпионом? Чего ждать от этапа Гран-при в Самаре Эрик Шупо-МотингВ ожидании ЧМ-2022. «Неукротимые львы» Сборная ШвейцарииВ ожидании ЧМ-2022. «Красные крестоносцы»
  • 19:51
    • Медведев потерпел третье поражение в Итоговом турнире ATP
  • 21:48
    • «Спартак» проиграл ЦСКА в столичном дерби
  • 21:00
    • Бразилия — фаворит ЧМ-2022 по версии Goal.com
  • 20:35
    • Бельгия проиграла Египту в товарищеском матче
  • 17:55
    • The Athletic: МЮ работает над расторжением контракта с Роналду из-за скандального интервью
  • 17:25
    • Карасев обслужит матч «Краснодара» и «Локомотива» в Кубке России
  • 16:37
    • Мане может понадобиться до 4 месяцев на восстановление
    Все новости спорта

    Сможет ли «Рубин» выиграть в первом матче без Слуцкого?

    «Уфа» — «Рубин». Прогноз (к. 2.99) и ставки на Первую лигу 20 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на Рубин Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин» ни разу не проиграл в шести предыдущих турах
    Казанский «Рубин» сыграет на выезде с «Уфой» в рамках 19-го тура Первой лиги. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 12:00 мск. «Уфа» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 12:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «Уфа»

    «Уфа» занимает 14-е место в таблице Первой лиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрала 18 очков.

    Ранее на этой неделе уфимцы вышли в следующий раунд Кубка России. Команда Арслана Халимбекова дожала в серии пенальти махачкалинское «Динамо».

    При этом безвыигрышная серия «Уфы» в рамках чемпионата составляет уже пять матчей. На этом отрезке у нее три поражения и две ничьи.

    Также стоит отметить, что «Уфа» забила лишь один гол в шести предыдущих домашних матчах в рамках Первой лиги.

    «Рубин»

    «Рубин» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 18-ти матчах 31 очко. Отставание от «Алании» и «Балтики», которые делят первое место, составляет четыре очка.

    В принципе, ситуация под контролем, но на этой неделе произошло то, чего некоторые требовали еще несколько месяцев назад.

    Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». Но это не увольнение — экс-тренер сборной России и ЦСКА ушел из казанского по собственному желания.

    Прогнозы на ФНЛ

    Судя по всему, Слуцкий устал, прежде всего, психологически. Результаты в последнее время были не идеальные, но и никакой катастрофы там тоже не было.

    «Рубин» ни разу не проиграл в шести предыдущих турах (три победы и столько же ничьих).

    Прогноз и ставка

    На «Уфу» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Рубина» за 1.28.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В начале сезона «Рубин» не смог обыграть «Уфу» на своем поле. Встреча в Казани завершилась вничью 0:0.

    Сложно сказать, как на команду подействует уход Слуцкого, но надо понимать, что у «Рубина» значительно лучше состав, что у клуба из столицы Башкортостана.

    Правда, есть еще один нюанс. 1.28 на гостевую победу «Рубина» — это просто смешно.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 1,5 за 2.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Испания U21 — Япония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.58
  • Прогноз на матч Циципас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гранада — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Перу — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.32
  • Прогноз на матч Кливленд Кавальерс — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.30
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Орландо Мэджик
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Хьюстон Рокетс — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.38
  • Прогноз на матч Мемфис Гризлис — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.49
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уфа» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» выиграть в первом матче без Слуцкого?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры