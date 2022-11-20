Казанский «Рубин» сыграет на выезде с «Уфой» в рамках 19-го тура Первой лиги. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 12:00 мск. «Уфа» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» занимает 14-е место в таблице Первой лиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрала 18 очков.

Ранее на этой неделе уфимцы вышли в следующий раунд Кубка России. Команда Арслана Халимбекова дожала в серии пенальти махачкалинское «Динамо».

При этом безвыигрышная серия «Уфы» в рамках чемпионата составляет уже пять матчей. На этом отрезке у нее три поражения и две ничьи.

Также стоит отметить, что «Уфа» забила лишь один гол в шести предыдущих домашних матчах в рамках Первой лиги.

«Рубин»

«Рубин» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 18-ти матчах 31 очко. Отставание от «Алании» и «Балтики», которые делят первое место, составляет четыре очка.

В принципе, ситуация под контролем, но на этой неделе произошло то, чего некоторые требовали еще несколько месяцев назад.

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». Но это не увольнение — экс-тренер сборной России и ЦСКА ушел из казанского по собственному желания.

Прогнозы на ФНЛ

Судя по всему, Слуцкий устал, прежде всего, психологически. Результаты в последнее время были не идеальные, но и никакой катастрофы там тоже не было.

«Рубин» ни разу не проиграл в шести предыдущих турах (три победы и столько же ничьих).

Прогноз и ставка

На «Уфу» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Рубина» за 1.28.

В начале сезона «Рубин» не смог обыграть «Уфу» на своем поле. Встреча в Казани завершилась вничью 0:0.

Сложно сказать, как на команду подействует уход Слуцкого, но надо понимать, что у «Рубина» значительно лучше состав, что у клуба из столицы Башкортостана.

Правда, есть еще один нюанс. 1.28 на гостевую победу «Рубина» — это просто смешно.

Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 1,5 за 2.99.