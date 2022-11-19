ОАЭ
ОАЭ в последних матчах проигрывает всем подряд. Последняя виктория датирована еще концом марта.
При этом команда не забивает уже на протяжении трех матчей подряд. А пораженческая серия составляет 4 поединка.
Коэффициенты матча ОАЭ — Казахстан
Свой последний поединок сборная ОАЭ провалила. Аргентинцы повторили мотив известной песни (0:5).
Поединки против казахов для команды исторически складываются сложно. Из двух сыгранных матчей соперники по разу обменялись победами.
Казахстан
Казахстан в Лиге наций выступил весьма удачно. Команда заняла первое место в своем квартете.
Вот только результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах казахи отличились всего восемью голами.
Вот и в последнем контрольном матче Казахстан не забил. Поражение от Узбекистана вышло обидным (2:0).
Наверняка в этом поединке Казахстан будет стремиться улучшить свою голевую статистику. Ждем от команды активных атакующих действий!
Прогноз и ставка
На победу ОАЭ в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Казахстана — за 3.36.
Сборная ОАЭ
Казахстан постарается сыграть в атаке как можно активнее. Наши прогноз и ставка — Победа Казахстана с коэффициентом 3.36.