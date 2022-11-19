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    Добудет ли Казахстан викторию?

    ОАЭ — Казахстан. Прогноз, ставка (к. 3.36) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Казахстан
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    Нуралы Алип
    ОАЭ сыграет на своем поле с Казахстаном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 18:30 мск. ОАЭ — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2022 года
    ОАЭ
  • Абу-Даби
    •  ОАЭ 18:30 Казахстан Казахстан
  • Астана
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    ОАЭ

    ОАЭ в последних матчах проигрывает всем подряд. Последняя виктория датирована еще концом марта.

    При этом команда не забивает уже на протяжении трех матчей подряд. А пораженческая серия составляет 4 поединка.

    Коэффициенты матча ОАЭ — Казахстан

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    Свой последний поединок сборная ОАЭ провалила. Аргентинцы повторили мотив известной песни (0:5).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против казахов для команды исторически складываются сложно. Из двух сыгранных матчей соперники по разу обменялись победами.

    Казахстан

    Казахстан в Лиге наций выступил весьма удачно. Команда заняла первое место в своем квартете.

    Вот только результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах казахи отличились всего восемью голами.

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    • Вот и в последнем контрольном матче Казахстан не забил. Поражение от Узбекистана вышло обидным (2:0).

    Наверняка в этом поединке Казахстан будет стремиться улучшить свою голевую статистику. Ждем от команды активных атакующих действий!

    Прогноз и ставка

    На победу ОАЭ в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Казахстана — за 3.36.

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    Сборная ОАЭ крайне нестабильна. Казахи имеют неплохой подбор исполнителей.

    Казахстан постарается сыграть в атаке как можно активнее. Наши прогноз и ставка — Победа Казахстана с коэффициентом 3.36.

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    ОАЭ — Казахстан: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Добудет ли Казахстан викторию?
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