ОАЭ сыграет на своем поле с Казахстаном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 18:30 мск. ОАЭ — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ОАЭ

ОАЭ в последних матчах проигрывает всем подряд. Последняя виктория датирована еще концом марта.

При этом команда не забивает уже на протяжении трех матчей подряд. А пораженческая серия составляет 4 поединка.

Коэффициенты матча ОАЭ — Казахстан 1X2Новым игрокам 2.053.353.75Фрибет$40

Свой последний поединок сборная ОАЭ провалила. Аргентинцы повторили мотив известной песни (0:5).

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Поединки против казахов для команды исторически складываются сложно. Из двух сыгранных матчей соперники по разу обменялись победами.

Казахстан

Казахстан в Лиге наций выступил весьма удачно. Команда заняла первое место в своем квартете.

Вот только результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах казахи отличились всего восемью голами.

Вот и в последнем контрольном матче Казахстан не забил. Поражение от Узбекистана вышло обидным (2:0).

Наверняка в этом поединке Казахстан будет стремиться улучшить свою голевую статистику. Ждем от команды активных атакующих действий!

Прогноз и ставка

На победу ОАЭ в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Казахстана — за 3.36.

Сборная ОАЭ крайне нестабильна . Казахи имеют неплохой подбор исполнителей.

Казахстан постарается сыграть в атаке как можно активнее. Наши прогноз и ставка — Победа Казахстана с коэффициентом 3.36.