Марокко сыграет на своем поле с Грузией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 19:00 мск. Марокко — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

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После этого Марокко провел четыре товарищеских поединка. Коллектив разошелся миром с Катаром (2:2) и Парагваем (0:0), а также победил Ямайку (3:0) и Чили (2:0).

Грузия

Сборная Грузии этой осенью завоевала путевку во второй дивизион Лиги конференций, ни разу не проиграв в текущем турнире.

В минувшем розыгрыше Лиги наций команда выступила слабо, но смогла сохранить свою прописку в Лиге С, заняв третье место в квартете с Арменией, Северной Македонией и Эстонией.

После этого «крестоносцы» провели отборочный турнир к ЧМ-2022, где заняли четвертое место среди пяти команд, опередив только Косово, а оказавшись ниже Испании, Швеции и Греции.

В последних 11 матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.