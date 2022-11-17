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    Покончит ли Марокко с беспроигрышной серией Грузии?

    Марокко — Грузия. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Грузия
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    Марокко готовится к выступлениям на ЧМ-2022
    Марокко сыграет на своем поле с Грузией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 19:00 мск. Марокко — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марокко

    Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

    В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

    Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

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    После этого Марокко провел четыре товарищеских поединка. Коллектив разошелся миром с Катаром (2:2) и Парагваем (0:0), а также победил Ямайку (3:0) и Чили (2:0).

    Грузия

    Сборная Грузии этой осенью завоевала путевку во второй дивизион Лиги конференций, ни разу не проиграв в текущем турнире.

    В минувшем розыгрыше Лиги наций команда выступила слабо, но смогла сохранить свою прописку в Лиге С, заняв третье место в квартете с Арменией, Северной Македонией и Эстонией.

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    • После этого «крестоносцы» провели отборочный турнир к ЧМ-2022, где заняли четвертое место среди пяти команд, опередив только Косово, а оказавшись ниже Испании, Швеции и Греции.

    В последних 11 матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

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    Марокко — Грузия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Покончит ли Марокко с беспроигрышной серией Грузии?
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