Литва
Литва не знает побед с конца марта. Тогда была героически обыграна сборная Сан-Марино (1:2), и это почти не сарказм.
В последних матчах Литва выглядела крайне неубедительно. Даже с фарерцами команда испытала огромные трудности.
Свой последний поединок Литва провела неудачно. Литовцы минимально уступили Люксембургу.
Поединки с исландцами для команды традиционно проходят непросто. Из четырех очных встреч выиграна только одна.
Исландия
У этой команды также есть сложности с организацией игры. Исландцы могут выдать неплохой поединок, но чаще разочаровывают.
Например, последний свой матч Исландия провела неудачно. Команда минимально уступила южнокорейцам.
До того команда уступила еще и сборной Саудовской Аравии (0:1). Так что серия без забитых мячей составляет уже два матча.
В этой встрече исландцы явно будут активны в атаке. Соперник вполне подходящий для улучшения голевой статистики.
Прогноз и ставка
На победу Исландии в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.33, а победу Литвы — за 3.02.
Литва
Исландцы сильнее, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии с коэффициентом 2.50.