Литва сыграет на своем поле с Исландией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Литва — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Литва не знает побед с конца марта. Тогда была героически обыграна сборная Сан-Марино (1:2), и это почти не сарказм.

В последних матчах Литва выглядела крайне неубедительно. Даже с фарерцами команда испытала огромные трудности.

Свой последний поединок Литва провела неудачно. Литовцы минимально уступили Люксембургу.

Все прогнозы на футбол

Поединки с исландцами для команды традиционно проходят непросто. Из четырех очных встреч выиграна только одна.

Исландия

У этой команды также есть сложности с организацией игры. Исландцы могут выдать неплохой поединок, но чаще разочаровывают.

Например, последний свой матч Исландия провела неудачно. Команда минимально уступила южнокорейцам.

До того команда уступила еще и сборной Саудовской Аравии (0:1). Так что серия без забитых мячей составляет уже два матча.

В этой встрече исландцы явно будут активны в атаке. Соперник вполне подходящий для улучшения голевой статистики.

Прогноз и ставка

На победу Исландии в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.33, а победу Литвы — за 3.02.

Литва выглядит крайне неубедительно . Исландцы мотивированы прервать свою серию неудач.

Исландцы сильнее, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии с коэффициентом 2.50.