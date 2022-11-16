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    Очередная неудача литовцев?!

    Литва — Исландия. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Исландия
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    Арвидас Новиковас
    Литва сыграет на своем поле с Исландией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Литва — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 20:00 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Литва

    Литва не знает побед с конца марта. Тогда была героически обыграна сборная Сан-Марино (1:2), и это почти не сарказм.

    В последних матчах Литва выглядела крайне неубедительно. Даже с фарерцами команда испытала огромные трудности.

    Свой последний поединок Литва провела неудачно. Литовцы минимально уступили Люксембургу.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с исландцами для команды традиционно проходят непросто. Из четырех очных встреч выиграна только одна.

    Исландия

    У этой команды также есть сложности с организацией игры. Исландцы могут выдать неплохой поединок, но чаще разочаровывают.

    Например, последний свой матч Исландия провела неудачно. Команда минимально уступила южнокорейцам.

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    • До того команда уступила еще и сборной Саудовской Аравии (0:1). Так что серия без забитых мячей составляет уже два матча.

    В этой встрече исландцы явно будут активны в атаке. Соперник вполне подходящий для улучшения голевой статистики.

    Прогноз и ставка

    На победу Исландии в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.33, а победу Литвы — за 3.02.

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    Литва выглядит крайне неубедительно. Исландцы мотивированы прервать свою серию неудач.

    Исландцы сильнее, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии с коэффициентом 2.50.

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    Литва — Исландия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Очередная неудача литовцев?!
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