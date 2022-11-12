18-й тура Первой лиги России — «Волга» в Ульяновске примет «Уфу». Матч состоится 12 ноября в 16:00 мск. «Волга» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга»

Абсолютный аутсайдер турнира на данный момент не показывает никаких признаков жизни. Коллектив набрал всего 3 пункта в последних 5 тура, имея третий с конца результат по этому показателю.

«Волга» третья в лиге по количеству пропущенных голов и последняя по количеству забитых. за прошедший отрезок сезона в 17 туров она выиграла только один матч, уступив при этом в 10.

Последние матчи в ФНЛ — это поражение от «Акрона» (1:2) и «Родины» (1:2), ничьи с «Балтикой» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Значительный успех — это проход в финал Кубка России по пути регионов. В полуфинале команда одолела «Нефтехимик» 2:1.

«Уфа»

Гости переживают не лучшие времена. Все это отражается на результатах. Тем не менее за 5 туров у них 5 набранных очков — не много, но и не совсем мало.

В таблице коллектив идет 13-м по счету с 18 очками на счету. Показательно забитых и пропущенных чуть ниже среднего — 13:22.

«Уфа» обыграла брянское «Динамо» 1:0 в Кубке России и прошла в финал плей-офф Пути регионов, где встретится с «Динамо» Махачкала. С этого результата «горожане» начали ноябрь.

После этого уфимцы сыграли с «Нефтехимиком» нулевую ничью. Перед этим коллектив разошелся миром с КАМАЗом на выезде (2:2).

Прогноз и ставка

Фаворитом у букмекеров является «Уфа» — 3.05 и 2.27 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

«Уфа» показывает признаки жизни, чего не скажешь про «Волгу», которая пасет задних и пока не может подняться даже на одну строчку выше.

Гостям может повезти, так как они встретятся с одной из самых проблемных линий защиты в турнире. Здесь у них будет возможность прервать безвыигрышную серию. В июле «Уфа» выиграла со счетом 2:1. Ставим на победу уфимцев.