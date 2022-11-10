ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ПеллегриниНедооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира Сборная ЯпонииВ ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи» Ханс-Дитер ФликВ ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика
  • 00:35
    • «Бавария» отгрузила шесть мячей «Вердеру»
  • 23:30
    • Фирмино отреагировал на непопадание в заявку на чемпионат мира
  • 22:41
    • Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Вольфсбургу»
  • 22:24
    • Гол и ассист Лосано помогли «Наполи» обыграть «Эмполи»
  • 22:04
    • Сборная Эквадора сыграет на ЧМ-2022, но лишится трех очков в квалификации к ЧМ-2026
  • 21:29
    • Шайба Радулова не спасла «Ак Барс» от поражения в матче с «Нефтехимиком»
  • 20:40
    • Тедди Шерингем назвал Мбаппе легкомысленным игроком
    Все новости спорта

    «Валенсия» справится с «Бетисом»

    «Валенсия» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 10 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдинсон Кавани
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Валенсия»

    «Валенсия» занимает скромное 11 место в таблице. Да и вообще, команда нестабильна в плане результатов.

    В предыдущем туре команда добыла один балл. «Валенсия» на выезде не дала себя обыграть «Реал Сосьедаду» (1:1).

    Коэффициенты матча Валенсия — Бетис

    1X2Новым игрокам
  • 2.123.353.50Фрибет$40
    •

    Левантийцы испытывают некоторые трудности с реализацией. В 13 матчах игроки команды забили всего 19 раз.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи с «Бетисом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Валенсия» проиграла трижды, дважды сыграв вничью.

    «Бетис»

    Севильцы пока не дотягивают до дуэта лидеров. Впрочем, нынешнее 4 место при равенстве очков с третьим — вполне пристойная диспозиция.

    Оборона «Бетиса» — настоящий бетон. В 13 матчах она дала результативный сбой только 9 раз.

  • В ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика
  • Представляем третьего участника группы E на чемпионате мира в Катаре — сборную Германии
  • Вчера

    • Минувший тур для «Бетиса» выдался сложным. В дерби с «Севильей» команда упустила победу (1:1).

    Пропустят отчетный поединок Набиль Фекир и Борха Иглесиас. Оба были удалены в севильском дерби.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Бетиса» — за 3.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Валенсия» намерена подняться повыше в таблице. «Бетис» сыграет сразу без нескольких ведущих игроков.

    «Летучие мыши» имеют прекрасный набор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Валенсии» с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Детройт — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Виннипег — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аякс — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Валенсия» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.11.2022. Прогнозы на футбол. «Валенсия» справится с «Бетисом»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры