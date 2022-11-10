«Валенсия» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает скромное 11 место в таблице. Да и вообще, команда нестабильна в плане результатов.

В предыдущем туре команда добыла один балл. «Валенсия» на выезде не дала себя обыграть «Реал Сосьедаду» (1:1).

Коэффициенты матча Валенсия — Бетис 1X2Новым игрокам 2.123.353.50Фрибет$40

Левантийцы испытывают некоторые трудности с реализацией. В 13 матчах игроки команды забили всего 19 раз.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Матчи с «Бетисом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Валенсия» проиграла трижды, дважды сыграв вничью.

«Бетис»

Севильцы пока не дотягивают до дуэта лидеров. Впрочем, нынешнее 4 место при равенстве очков с третьим — вполне пристойная диспозиция.

Оборона «Бетиса» — настоящий бетон. В 13 матчах она дала результативный сбой только 9 раз.

Минувший тур для «Бетиса» выдался сложным. В дерби с «Севильей» команда упустила победу (1:1).

Пропустят отчетный поединок Набиль Фекир и Борха Иглесиас. Оба были удалены в севильском дерби.

Прогноз и ставка

На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Бетиса» — за 3.60.

«Валенсия» намерена подняться повыше в таблице. «Бетис» сыграет сразу без нескольких ведущих игроков .

«Летучие мыши» имеют прекрасный набор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Валенсии» с коэффициентом 2.10.