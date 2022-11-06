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    «Болонья» — «Торино». Ставка (к. 1.93) и прогнозы на футбол, чемпионат Италии, 6 ноября 2022 года

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    В 13-м туре итальянской Серии А «Болонья» на своем поле примет «Торино». Встреча состоится 6 ноября и начнется в 14:30 по мск. «Болонья» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Ноября 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 14:30 Торино Торино
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    «Болонья»

    По итогам 12 проведенных туров «Болонья» с 13 набранными очками расположилась в середине турнирной таблицы Серии А. От еврокубковой зоны она отстает сильно, но в то же время и от опасной зоны оторвалась на семь пунктов.

    «Красно-синие» за всю турнирную дистанцию смогли пока отпраздновать всего три виктории, четыре раза они еще делили очки со своими оппонентами и пять встреч проиграли. Забили 14 голов, пропустили на четыре больше.

    Коэффициенты матча Болонья — Торино

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    К данному поединку команда подходит с серией из трех выигрышей подряд. Сперва в этом отрезке она победила в Кубке страны, после чего в чемпионате поочередно одолела дома 2:0 «Лечче» и на выезде 2:1 «Монцу».

    Календарь и таблица Серии А

    На своей территории «Болонья» проиграла в рамках чемпионата Италии только дважды за прошедшие десять игр, а также по четыре раза в этот период она побеждала и играла вничью.

    «Торино»

    «Торино» с 17 зачетными пунктами расположился чуть выше в турнирке, чем «Болонья». Команда занимает девятую позицию и также сильно отстает от еврокубковой зоны.

    «Быки» в текущем первенстве смогли отпраздновать пять выигрышей, столько же встреч они еще проиграли и дважды играли вничью. Разница мячей составляет у них 12:14.

    Все прогнозы на Серию А

    Туринский клуб, аналогично своему предстоящему противнику, выиграл три прошлые игры. Начал он то же с победы в Кубке Италии, после чего в Серии А одолел по 2:1 в гостях «Удинезе»и дома «Милан».

    В текущем чемпионате «Торино» на выезде за шесть проведенных встреч смог выиграть три из них, а в трех других уступал.

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    Отметим, что на поле «Болоньи» последние пять очных матчей этих клубов неизменно завершались вничью. Причем только один раз был пробит верховой тотал, но в четырех случаях забивали обе команды.

    Прогноз и ставка на «Болонья» — «Торино»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Торино» — 2.52, победа «Болоньи» — 3.09, ничья — 3.38.

    Обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча, да и в очных противостояниях зачастую огорчают друг друга. В общем, в данном поединке напрашивается ставка на обе забьют.

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    «Болонья» — «Торино»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Команды заряжены на голевой бартер
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